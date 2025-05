San Marino. Futsal: in finale va il Pennarossa dopo il secondo 2-2

Coloro che hanno apprezzato l’ultima finale di Titano Futsal Cup saranno soddisfatti: Murata e Pennarossa saranno una di fronte all’altra anche nella sfida che metterà in palio lo Scudetto. Del Murata si sapeva già da lunedì sera. Restava da assegnare il secondo pass, finito nelle mani della formazione di Chiesanuova grazie al vantaggio della classifica, sfruttato per la seconda volta consecutiva dopo che, ai quarti, il Cosmos aveva sfiorato un clamoroso ribaltone sulla banda di Novembrini. La semifinale di andata si era chiusa sul 2-2, con La Fiorita abile a recuperare il doppio vantaggio biancorosso. Ieri sera è finita con il medesimo punteggio, anche se l’andamento della partita è stato differente. In regular season il Pennarossa aveva chiuso 2°, La Fiorita 3°: dunque, avanti Chiesanuova.

Consapevole di dover vincere per forza – e certamente anche desiderosa di non ritrovarsi costretta alla rimonta come giovedì scorso – La Fiorita parte a marce alte. E al primo affondo di un certo livello, passa: Matteo Chezzi sprinta in banda e mette un pallone al centro dell’area che Pellegrini, anticipando ad un tempo Maiani e Bizzocchi, gira nel sacco. Il recupero miracoloso di Maiani su uno scatenato Matteo Chezzi evita la seconda capitolazione del Pennarossa, che si salva anche sulla doppia occasione di Simone Chezzi, murato da Bizzocchi nel tu per tu e poi sfortunato sulla seconda conclusione, finita sul basamento del palo e poi sul piede di Verri, sostituitosi momentaneamente al portiere. Quello stesso pallone viene riciclato da Gasperoni, che si esibisce in un triplo dribbling prima di spostarsi sul piede mancino e con quello fulminare Andreani. La Fiorita non ci sta. Matteo Chezzi sfiora il 2-1 addirittura di testa, raccogliendo l’assist da fondocampo di Morini. Poi Pellegrini punta Maiani e mette un pallone goloso in area, dove né Morini né Andreani arrivano col giusto timing. Per tutta risposta il Pennarossa opera il sorpasso: Verri avvia un contropiede che Ceccoli prova a rifinire a beneficio di Gasperoni. Giuccioli, in ripiegamento, mette il piede sulla palla calciata dall’11 biancorosso, spedendola fatalmente alle spalle di Andreani. Comunque La Fiorita non perde tempo a leccarsi le ferite: nel giro di neanche 1’ Morini si gira su Carlini e calcia all’angolino lontano, riportando i suoi ad un solo gol dalla finale. L’uscita di Bizzocchi su Matteo Chezzi evita che i Gialloblù possano trarre un profitto ancora maggiore da questa fase. Ed è decisivo, il portiere di Novembrini, anche nel disturbare Giuccioli in una battuta ravvicinata – ma defilata – che finisce sul fondo.

Verri inaugura il secondo tempo con una “puntata” che scalda le mani di Andreani. Poi Pellegrini scappa in un contropiede solitario, concluso con una botta sul primo palo che non sorprende Bizzocchi. Pellegrini che torna a farsi pericolosissimo quando si gira velocemente su Verri e poi incrocia con il destro, facendo fischiare la sfera a pochi centimetri dal palo lontano. Bizzocchi para senza grandi difficoltà su Matteo Chezzi e poi osserva la conclusione di Morini spegnersi a lato. Non banale l’intervento che il portiere del Pennarossa deve spendere su Simone Chezzi, lanciato dal fratello Matteo. Il Pennarossa si rivede in attacco con la deviazione volante, in stile taekwondo, di Ceccoli su lancio di Maiani: Andreani recupera all’ultimo la posizione e nega all’avversario quello che sarebbe stato un gol da cineteca. Poco dopo si rinnova l’asse dei fratelli Chezzi: Matteo serve un pallone perfetto a Simone sul secondo palo, là dove si materializza Bizzocchi ad evitare, con una parata da urlo, il punto del 3-2 Fiorita. Poco dopo, Pellegrini coglie un clamoroso palo interno, poi impegna Bizzocchi con una botta di destro destinata all’incrocio dei pali. Una combinazione in banda tra Pellegrini e Morini permette al numero 7 di involarsi e poi di servire un pallone goloso sul secondo palo: lì sarebbe dovuto arrivare Giuccioli, che invece risulta colpevolmente in ritardo. Così come in ritardo è anche Matteo Chezzi sulla girata improvvisa e perfetta di Pellegrini, che poco dopo si mette nuovamente in proprio aggirando Maiani e calciando a centimetri dal palo. Tra i migliori in campo in assoluto, il 21 de La Fiorita paga dazio alla stanchezza nel finale, quando placca letteralmente Maiani e si vede sventolare davanti il secondo cartellino giallo di serata. Ma anche il Pennarossa ha la spia della riserva accesa. Riprova se ne ha quando, in superiorità numerica, la squadra biancorossa perde un brutto pallone in banda, consentendo a Matteo Chezzi di involarsi verso la porta: Maiani salva tutto stoppando il 9 gialloblù proprio al momento del tiro, mentre Morini, che era solo sul secondo palo, si rammarica per il mancato assist. Sono le ultimissime battute di un confronto combattuto che il Pennarossa riesce ad indirizzare dalla propria parte, festeggiando così il secondo accesso ad una finale stagionale. Sarà invece solo “finalina” per La Fiorita, attesa dalla Virtus martedì prossimo sul parquet della Palestra di Acquaviva.

Questo il quadro delle semifinali delle finali di campionato:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25 | Semifinali e finali SQUADRA SQUADRA DATA ESITO/ORA LUOGO Murata Virtus 21/05 6-0 Multieventi La Fiorita Pennarossa 22/05 2-2 Multieventi Virtus Murata 26/05 2-6 Multieventi Pennarossa La Fiorita 27/05 2-2 Multieventi Virtus La Fiorita 03/06 21:45 Palestra di Acquaviva Murata Pennarossa 04/06 21:45 Multieventi

FSGC | Ufficio Stampa