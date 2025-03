San Marino. Futsal: in vetta accorciano tutte, tornano a sorridere Pennarossa e Faetano

Con il Fiorentino capolista a riposo, le prime quattro inseguitrici vincono e accorciano il divario dalla vetta del Campionato Sammarinese di futsal. Nella 22° giornata – tutta in programma ieri sera – la Folgore di Zonzini cala il tris con la Virtus e si porta a sette punti di ritardo dai Rossoblu. Vantaggio lampo di Massimiliano Bernardi e il raddoppio poco dopo di Michele Ercolani che permette ai Giallorossoneri di gestire la gara. La rete di Mirko Giardi sul finale di prima frazione mette la sfida ancora più in discesa per il club di Falciano. Il punteggio di 3-0 resterà tale sino al termine, nonostante l’espulsione di Federico Zamboni al 52’ tra le fila dei Neroverdi che devono incassare la seconda sconfitta consecutiva – restando però al sesto posto in classifica.

Dietro alla Folgore non cambia nulla: racchiuse in soli due punti, esultano La Fiorita (terza a 46 punti), Tre Fiori (45) e Murata (44). I Gialloblu di Montegiardino si impongono per 7-3 su un Tre Penne che veniva da due successi di fila. Sono poi i Biancoazzurri ad aprire le danze con la rete di Jacopo Gamba ma i ragazzi di Galli ruggiscono e la ribaltano con due reti di Danny Gasperoni e Jacopo Giuccioli. Nella ripresa Gasperoni va ancora a segno per il 4-1, così come Gamba per mantenere in vita i suoi. Lo strappo decisivo della Fiorita arriva con Giacomo Bernardi, Andrea Franciosi e ancora con Gasperoni (poker per lui, arrivato a quota 31 gol in stagione). Nel recupero Salles accorcia per rendere meno amara la sconfitta per la squadra di Ghiotti.

Successo anche per i Gialloblu del Tre Fiori con una buona Libertas. La squadra di Alex Bugli mette le cose subito in chiaro nella prima frazione con le reti di Lorenzo Burioni, Michele Casadei e Alessandro Esposito. Ad inizio secondo tempo Nicola Beinat rimette in corsa i Granata di Penserini che al 56’ si portano ad una sola rete di distanza con il gol di Giuseppe Covi. Nel finale viene espulso anche Michele Casadei tra i Gialloblu ma la Libertas non riesce a trovare il pari. Si interrompe così la striscia di tre vittorie consecutive per il club di Borgo Maggiore.

Gara vibrante invece quella tra Murata e Domagnano. Nell’unica sfida giocata alle 21:15 a Domagnano (la 22° giornata non prevedeva alcun incontro indoor) vantaggio dei Bianconeri con il solito Matteo Moretti al quale risponde Manuel Bollini che finalizza uno schema da punizione. L’espulsione al 23’ di Alex Mattioli concede due minuti di power play al Domagnano ma i Giallorossi non ne approfittano. Nella ripresa viene espulso anche Santarini e sulla conseguente punizione il Murata mette la freccia ancora con Moretti. Da regolamento il Domagnano torna a giocare con il quintetto senza aspettare la fine dei due minuti conseguenti all’espulsione. La gara è vivace come dimostra il terzo cartellino rosso di serata: questa volta è il bianconero Pasquale Rizzo a farne le spese. Seppur con l’uomo in meno il Murata segna al 52’ ancora con Belloni e allarga il divario. Il Domagnano prova a riaprirla con Kevin Vagnini ma non basta. Vince dunque la squadra di Gabriele Cellarosi per 3-2 e resta attaccata alle prime posizioni di classifica. Continua il periodo opaco per il Domagnano, che non vince dal 29 gennaio.

Esulta anche la Juvenes-Dogana: la squadra di Levani fa suo il derby con il Cosmos e grazie al 3-1 sui Gialloverdi torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive. Chezzi apre in avvio, Borasco raddoppia, poi Alessandro Carloni tiene in scia la squadra di Federico Muccioli. Nella ripresa Nicolò Gianni segna la terza rete per la Juvenes-Dogana che gestisce il doppio vantaggio sino al termine e si mantiene al settimo posto. Cosmos che nonostante la quarta sconfitta di fila resta dentro la zona playoff.

A proposito di post-season, scatto importante del Pennarossa che trova punti preziosi e morale. I Biancorossi di Mattia Casadei hanno ragione sul Cailungo dopo una gara pirotecnica. Michele Sabatino è caldo e porta avanti i Rossoverdi ma Marco Baldani trova il pari (13’) poco prima di essere espulso (21’). Altra accelerata di Sabatino che ne segna altri due (20’ e 26’) e porta i suoi sul doppio vantaggio ma i Biancorossi accorciano nel recupero del primo tempo con Gianpaolo Brighi. La sfida è avvincente e nella ripresa non ci si annoia. Altro strappo del Cailungo che si porta sul 4-2 con Enrico Esposito ma il “Penna” non ci sta. Alessandro Ciacci suona la carica al 46’ accorciando le distanze poi è Alessandro Podeschi a trovare il gol del pareggio (56’). Passa un solo minuto e il club di Chiesanuova si porta in vantaggio con Alex Maiani. È il gol che decide la sfida e che torna a far sorridere il Pennarossa dopo quattro sconfitte. Ora i Biancorossi sono all’undicesimo posto con 15 punti, a +5 proprio sul Cailungo.

Interrompe un lunghissimo digiuno il Faetano che torna a vincere dopo oltre quattro mesi. La squadra di Davide Gualtieri ne segna addirittura dieci al San Giovanni. Mattatore della serata è senza dubbio Giacomo Casali, autore di ben sei gol. Oltre a lui, tra i Gialloblu vanno a segno Giacomo Bacciocchi, Matteo Scarponi, Michele Moroni e Giovanni De Cesare. Non basta ai Rossoneri la buona prova di Marco Ugolini, a segno quattro volte assieme Michele Giacobbi nel 10-5 finale. Grazie a questo successo il Faetano aggancia il San Giovanni a quota sette punti relegando i Rossoneri all’ultimo posto in virtù della miglior differenza reti negli scontri diretti.

Capitolo scambi arbitrali: sono rientrati dalla Lettonia i fischietti della ASA Gianmarco Ercolani e Andrea Piccoli, impegnati lo scorso 2 e 3 marzo nella direzione di due partite di playoff di campionato lettone. Come accaduto in passato, il programma di scambio arbitrale proseguirà nella post-season del Titano con due arbitri lettoni che dirigeranno alcune gare dei playoff di campionato sammarinese di futsal.

Questo è, infine, il programma definitivo della 22° giornata di campionato di futsal:

Campionato Sammarinese di futsal 2023-24, 22. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ESITO LUOGO La Fiorita Tre Penne A1: Lerza – A2: Sgrignani 04/03 7-3 Fiorentino Tre Fiori Libertas A1: Sgrignani – A2: Lerza 04/03 3-2 Fiorentino Juvenes-Dogana Cosmos A1: Tonelli – A2: Zani 04/03 3-1 Dogana Virtus Folgore A1: Zani– A2: Tonelli 04/03 0-3 Dogana Pennarossa Cailungo A1: Ilie – A2: Vandi 04/03 5-4 Acquaviva Faetano San Giovanni A1: Vandi – A2: Ilie 04/03 10-5 Acquaviva Domagnano Murata A1: Lanuti – A2: Tura 04/03 2-3 Domagnano Turno di riposo Fiorentino

FSGC | Ufficio Stampa