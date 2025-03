San Marino. FUTSAL: LA FIORITA RAGGIUNGE IL FIORENTINO IN VETTA

Il primo incontro giocato a Dogana, che ha visto affrontarsi Libertas e Tre Fiori, ha rispettato il pronostico della vigilia con una goleada dei Gialloblù che si sono imposti per 7-1. Gli uomini di Bugli, assente ieri, hanno preso il largo soprattutto nella seconda frazione, sugli scudi Burioni ed Esposito autori di una doppietta. Assieme a loro, nel tabellino anche Morini, Verri e Urbinati. Non sposta le sorti del match la rete granata di Bacciocchi. Questo è il terzo successo di fila per la squadra del Castello di Fiorentino che le consente di portarsi a -3 dalla vetta, momentaneamente occupata da Fiorentino e La Fiorita. Sconfitta amara invece per i Granata sia per i sette gol subiti sia perché, complice la contemporanea vittoria del San Giovanni, precipitano all’ultimo posto in classifica con un solo punto in sei partite.

Successivamente sono scesi sullo stesso terreno di gioco Cailungo e Pennarossa, dove a prevalere sono stati i Biancorossi per 5-2. Gli uomini di Venerucci incappano nella quarta sconfitta consecutiva e di conseguenza sono sempre di più nei bassifondi della classifica. Unica nota positiva di serata per loro è stata la doppietta siglata da Sabatino. Dall’altra parte bella vittoria per la squadra del Castello di Chiesanuova trascinata da un super Podeschi autore di una tripletta, e accompagnato nel tabellino da Baldani e Rosa. Successo che allontana gli uomini di Casadei dalle zone calde della classifica.

Ad aprire le danze a Fiorentino, per quello che era il big match di giornata, sono state Folgore e Virtus. Partita che è stata sempre in mano alla squadra del Castello di Serravalle: i Giallorossoneri vanno in vantaggio di tre reti – a referto Biordi, Pelliccioni e Chezzi – poi Morganti segna il gol della bandiera nel recupero del secondo tempo per i Neroverdi. Gli uomini di Zonzini tornano a vincere dopo un pareggio e un k.o. Tale successo consente loro di rimanere terzi in solitaria e a due punti dal primo posto. Di contro la squadra del Castello di Acquaviva subisce la seconda sconfitta di fila e precipita al quinto posto a pari merito con il Murata.

Dopo la vittoria della Folgore, sullo stesso campo si sono affrontate San Giovanni e Faetano. Partita che ha visto il primo successo in stagione per i Rossoneri che si sono imposti per 3-1 sugli avversari. A segno Berardi, Zafferani e Giacobbi prima del gol della bandiera di Mangano. Vittoria che potrebbe cambiare le ambizioni della squadra del Castello di Borgo Maggiore. Sconfitta dura da digerire per i ragazzi guidati da Gualtieri, che gettano al vento un’occasione importante per uscire dal fondo della classifica. I Gialloblù adesso si trovano al quartultimo posto con 4 punti.

Tre Penne e La Fiorita hanno inaugurato la serata di Acquaviva. È stato il match più combattuto della serata che ha visto prevalere la squadra del Castello di Montegiardino con un solo gol di scarto. I Gialloblù inanellano così il sesto successo di fila e agganciano il Fiorentino in cima alla classifica, avendo però disputato una partita in più rispetto alla squadra allenata da Michelotti. Bernardi porta in vantaggio La Fiorita dopo 8?. Gamba ristabilisce l’equilibrio poco prima del quarto d’ora. Due minuti dopo la punizione di Belloni riconsegna il vantaggio alla formazione di Galli, che nel finale di partita incrementa con Giuccioli. Il Tre Penne riesce ad accorciare con Benedettini ma non ad impattare la sfida. I Biancazzurri escono sconfitti ma consapevoli di aver reso la vita più che difficile agli avversari senza mai darsi per vinti. Gli uomini di Ghiotti stanno trovando una continuità di prestazioni convincenti dopo un inizio di stagione complicato.

A chiudere la serata nel medesimo impianto è stato l’incontro Murata-Domagnano, che ha visto un successo netto e convincente dei Giallorossi, anche un po’ a sorpresa. Capone la sblocca al 12? del primo tempo. Immediata la risposta del Murata che pareggia con capitan Alessandro Casadei. L’equilibrio si spezza nel finale di frazione grazie all’acuto di Davide Dolcini. Nel secondo tempo la squadra di Gasperoni piazza l’allungo decisivo con l’autorete di Ghiotti e il sigillo di Villa. Seconda vittoria di fila per i Lupi che consente loro di raggiungere il Tre Penne a 9 punti in classifica. Momento di forma opposto per gli uomini di Cellarosi, i quali infilano loro malgrado il secondo k.o. e sono costretti a perdere contatto dalle posizioni che contano, comunque ancora alla loro portata.

Questi gli esiti della settima giornata di campionato, al netto del posticipo di ieri sera:

Campionato Sammarinese di futsal, 2023-24 | DAY 7

