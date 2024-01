San Marino. Futsal: la Nazionale e l’internazionale Ilie in Croazia per la Futsal Week

Ormai appuntamento consueto nell’inverno del rimbalzo controllato sammarinese, la Nazionale di futsal di San Marino partirà questa sera alla volta della Croazia per prendere parte alla Futsal Week. La February Cup non sarà però disputata a Porec – come sempre avvenuto recentemente –, bensì a Labin. Cinque le selezioni nazionali partecipanti: oltre ai Titani, anche Danimarca, Malta, Svizzera e Groenlandia.

Ad aprire le danze, già nel pomeriggio di oggi, saranno Svizzera e Malta – peraltro accomunate nel medesimo raggruppamento di qualificazione agli Europei di futsal del 2026, potenziali avversarie di San Marino prima del sorteggio dello scorso 25 gennaio che ha riservato ben altre sorprese ai Titani. Anche per i ragazzi di Osimani, il debutto sarà con Malta: il primo impegno è fissato per domani alle ore 18:15. Dopodiché, una partita al giorno per i tre successivi: Svizzera (2 febbraio, 18:15), Danimarca (3 febbraio, 16:00) e Groenlandia (4 febbraio, 16:00). Tutte le sfide della Futsal Week – February Cup saranno distribuite in diretta gratuita sulla pagina Facebook ufficiale del torneo (clicca qui). Il ritorno in Repubblica è fissato subito dopo il primo impegno. In considerazione di questo torneo internazionale, la 17° giornata del Campionato Sammarinese di futsal è posticipata integralmente giovedì 8 febbraio 2024.

Non solo la Nazionale, ma anche un arbitro sammarinese sarà interessato dalla Futsal Week – February Cup. Si tratta di Laurentiu Ilie, recentemente designato in qualità di arbitro internazionale di futsal. Per il classe ’88, il debutto assoluto è fissato per domani alle 18:15, quando vestirà i panni del secondo arbitro in Groenlandia-Svizzera. In qualità di primo arbitro, invece, dirigerà Malta-Danimarca – il giorno successivo (ore 16:00).

Questi, invece, i convocati di Roberto Osimani per la trasferta in Croazia:

GIOCATORE NATO IL CLUB BACCIOCCHI ALAN 30/09/2005 Fiorentino BELLONI FABIO 26/09/1991 Murata BUSIGNANI DANILO 13/12/1995 Fiorentino CAVALLI WILLIAM 15/09/2002 Juvenes-Dogana CECCOLI ANDREA 22/09/1993 Fiorentino ERCOLANI ANDREA 08/08/1997 Eta Beta Football FRANCIOSI ANDREA 04/03/1991 La Fiorita GERI GIAN LUCA 20/05/2001 Folgore MATTIOLI ALEX 14/06/1995 Murata MORETTI MATTEO 23/11/1999 Murata PASQUALINI ELIA 02/06/1997 Folgore PAZZINI JACOPO 04/12/2004 San Marino Academy PROTTI MATTIA 15/12/1993 Fiorentino TOCCACELI SAMUEL 09/11/1996 Tre Fiori ZAFFERANI LUCA 06/09/1997 Fiorentino

