San Marino. Futsal: la Virtus infila la sesta vittoria consecutiva

Pronostico rispettato nel primo posticipo della sesta giornata di Campionato Sammarinese di futsal, che ha visto la Virtus proseguire nel suo percorso netto e riprendersi il primato in graduatoria a quota diciotto punti. Stasera al Multieventi toccherà al Murata, che incrocerà La Fiorita con la prospettiva di agganciare il Domagnano alla piazza d’onore. I Gialloblù di Montegiardino, vincendo, scavalcherebbero invece i prossimi avversari ed anche il Pennarossa, portandosi in solitaria al terzo posto.

Ieri, alla palestra di Acquaviva, la Virtus di Michelotti ha centrato il suo sesto successo in altrettante uscite in campionato. Nel primo tempo i Neroverdi hanno ipotecato la vittoria, colpendo agli estremi della frazione con Bernardi, Stolfi e Di Maio. A metà ripresa il moto d’orgoglio del San Giovanni contribuisce a riaprire virtualmente la gara, come suggerisce la doppietta di Alberto Volpinari – griffata nello spazio di 120”. La Virtus aveva però già messo in sicurezza lo score con Morganti, allungando in chiusura di gara con le stoccate dei soliti Stolfi e Di Maio (doppietta per entrambi). Sull’ultimo pallone, Volpinari tocca con la mano sulla linea di porta: per il pivot arriva il cartellino rosso, mentre Stacchini insacca il rigore del definitivo 7-1 in favore della capolista.

Ecco il quadro parziale della 6° giornata di Campionato Sammarinese di futsal 2024-25:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 6. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ESITO LUOGO Juvenes-Dogana Tre Fiori A1: D’Adamo – A2: Piccoli 28/10 4-2 Dogana Fiorentino Domagnano A1: Piccoli – A2: D’Adamo 28/10 2-3 Dogana Folgore Tre Penne A1: Tonelli – A2: Sgrignani 28/10 2-0 Fiorentino Cailungo Libertas A1: Sgrignani – A2: Tonelli 28/10 4-3 Fiorentino Faetano Pennarossa A1: Ilie – A2: Zani 28/10 1-8 Multieventi Virtus San Giovanni A1: Vandi – A2: Zaghini 29/10 7-2 Pal. di Acquaviva La Fiorita Murata A1: Lerza – A2: Tura 30/10 21:45 Multieventi Turno di riposo Cosmos

Qui per la classifica aggiornata

