San Marino. Futsal: la Virtus non sorpassa, Fiorentino e Cosmos trionfano nei derby

Il Tre Penne rimonta la Virtus e protegge la quarta posizione. Il match clou della 24° giornata si apre con il vantaggio neroverde a firma di Pasqualini, subito impattato da Rossi. Il portiere del Tre Penne, Casadei, sorprende il collega Bollini e permette alla banda di Penserini di operare un sorpasso che resiste fino al 20’, quando Bernardi riporta la Virtus sulla linea di galleggiamento. Il 2-2 perdura ben oltre l’intervallo. Scollinata la metà della ripresa, lo scontro diretto torna ad accendersi. Bernardi fa doppietta e consegna alla Virtus il secondo vantaggio della partita; vantaggio che diventa doppio quando Cevoli, al minuto 55′, piazza il colpo del 4-2, apparentemente letale. Invece, nel poco lasso a disposizione il Tre Penne riesce a ricucire tutto il gap. L’autorete di Pazzaglia vale il 4-3, mentre l’acuto di Cola, che arriva al 60’, è quello che fissa il definitivo 4-4. Nel recupero viene espulso Bernardi, ma l’episodio non riporta conseguenze nel tabellone. Il Fiorentino si impone largamente in uno dei due derby di serata. La terza vittoria consecutiva dei ragazzi di Galli è avviata da un’autorete del Tre Fiori, siglata – suo malgrado – da Antonelli. Poi Paoloni e Gasperoni ampliano la forbice, prima che il Tre Fiori abbozzi una reazione con il gol di Zanotti. Lo stesso numero 6 gialloblù sarà però autore anche della seconda autorete di serata, inscritta in quell’allungo finale del Fiorentino che si sostanzia anche con gli acuti di Bernardi (doppietta) e Felici. Tre Fiori che stasera potrebbe essere staccato dalla Juvenes-Dogana; invece, la squadra di Pollini non perde la posizione nei confronti della Folgore, che cade nel derby con il Cosmos. I Gialloverdi “vendicano” perfettamente lo 0-3 subìto all’andata firmando una vittoria con il medesimo punteggio. Apre i conti Molinas poco oltre il quarto d’ora, raddoppia Ceccaroli a distanza di pochi minuti e sigilla Cecchetti al 4’ della ripresa. Cosmos che allunga ulteriormente la striscia positiva e che avvicina il Domagnano a -6, nell’attesa che quest’ultimo giochi il posticipo con il Pennarossa. Intanto, La Fiorita ricuce parte del gap che accusa proprio dalla squadra di Chiesanuova – seconda – oltre ad allungare sul Tre Penne, quarto. Nettissimo il successo della squadra di Traviglia nei riguardi della Libertas, che cade 15-0. Simone Chezzi è il più ispirato: quattro le esultanze personali del’11 gialloblù contro le tre di Morini, le due di Baldelli, Paesini e Meloni, e le singole di Gualandi e Matteo Chezzi. Finisce in goleada anche il confronto tra Murata e Cailungo. La capolista va in doppia cifra, portando a referto Ghiotti per l’1-0 e poi Ercolani, Mattioli e Busignani per il 4-0 del cambio campo. La ripresa si apre con la rete del Cailungo a firma di Sarti, che subito dopo, però, infilerà anche la porta sbagliata. Nel frattempo il Murata aveva perso Mattioli per un rosso diretto, ma questo non impedisce alla banda di Spada di incrementare il bottino. A metà ripresa torna a referto Ercolani, subito raggiunto da Moretti – che segna una tripletta nel giro di sei minuti – ed infine da Belloni per il 10-1 conclusivo. Stasera Juvenes-Dogana – Faetano alla Palestra di Acquaviva e domani Domagnano – Pennarossa al Multieventi.

Questo il quadro parziale della 24° giornata di campionato:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 24. giornata PARTITA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ORARIO/ESITO LUOGO Fiorentino Tre Fiori 17/03 A1: Tura – 2: Delvecchio 7-1 Fiorentino Virtus Tre Penne 17/03 A1: Delvecchio – 2: Tura 4-4 Fiorentino Libertas La Fiorita 17/03 A1: Piccoli – A2: Mazza – A3: Ilie 0-15 Dogana Cailungo Murata 17/03 A1: Piccoli – A2: Mazza – A3: Ilie 1-10 Dogana Folgore Cosmos 17/03 A1: Lerza – 2: Zaghini 0-3 Domagnano Juvenes-Dogana Faetano 18/03 A1: D’Adamo – 2: Tonelli 21:45 Pal. Acquaviva Domagnano Pennarossa 19/03 A1: Vandi – 2: Zani 21:45 Multieventi Turno di riposo: San Giovanni

