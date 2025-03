San Marino. Futsal: la Virtus si riprende il quarto posto, pokerissimo Pennarossa

copyright ©FSGC/Palmieri

L’incontro più atteso della 25° giornata di Campionato Sammarinese di futsal è stato Pennarossa-Tre Penne. Seconda e quarta forza del torneo si sono confrontate sul sintetico di Fiorentino, dove i Biancorossi hanno confermato la forbice tecnica che oggi divide le prime tre della classe dalla concorrenza. Le doppiette di Toccaceli ed Oddone, dopo la rete in apertura di Verri, hanno permesso alla squadra di Novembrini di superare il Tre Penne col punteggio di 5-1. Per i Biancazzurri il gol della bandiera reca la firma di Ercolani ed è maturata allo scadere.

Occasione per tornare al quarto posto che la Virtus – distante un punto del Tre Penne prima delle gare di ieri – non si è fatta sfuggire. Sfiora la doppia cifra il club neroverde, che travolge il Faetano col punteggio di 9-3. A sbloccare l’incontro sono proprio i Gialloblù grazie ad El Attar al 20’, ma la reazione della squadra di Michelotti è veemente, tanto che all’intervallo il punteggio è di 6-2 in favore della Virtus. La doppietta di Biordi, insieme a Pasqualini, Di Maio, Stolfi e Pazzaglia scavano il solco nello score – parzialmente alleggerito da Caruso. Nella ripresa la squadra di Acquaviva arrotonda il punteggio, mandando a referto Morganti e – di nuovo – Pasqualini e Stolfi. Anche El Attar, fronte Faetano, concede il bis a tabellino.

La sfida più equilibrata è stata quella che ha coinvolto Juvenes-Dogana e San Giovanni, in cui i Rossoneri hanno centrato un prezioso successo che – complice la sconfitta del Faetano ed il turno di riposo del Cailungo – hanno permesso alla squadra di Franchino di alimentare sogni di accesso alla postseason. Proposito che resta complicatissimo, ma il San Giovanni ha quanto meno dimostrato di poter cogliere eventuali occasioni che si presenteranno. Le reti restano inviolate per due terzi dell’incontro, complice anche la mancata trasformazione di un calcio di rigore di Mularoni per la Juvenes-Dogana. Il vantaggio della squadra di Serravalle arriva comunque al 41’ grazie a Cavalli. Nel finale, il ribaltone: Volpinari impatta a cinque minuti dal termine, mentre al 59’ è Severi a griffare il gol-vittoria. Successo non arrotondato da Francioni, che fallisce un tiro libero al 60+2’. Il San Giovanni si porta così a -6 dal Cailungo, attualmente l’ultima squadra a qualificarsi per i playoff.

Ampi successi, infine, per Domagnano e Tre Fiori. I Gialloblù, che ultimamente stanno alternando sconfitte e vittorie, superando la Folgore per 5-1 a Domagnano. La doppietta di Esposito spinge i ragazzi di Pollini verso i tre punti, mentre l’acuto di Casali in avvio di ripresa illude il club di Falciano. Immediata la controrisposta di Zanotti per ristabilire il doppio vantaggio che in dirittura d’arrivo lievita fino al pokerissimo. Merito di Tamagnini e Maiani, che trovano spazio nel tabellino. Nella colonna dei provvedimenti disciplinari, invece, si segnalano i due cartellini indirizzati a Romano al 54’. Operazione aggancio al nono posto completata, con buona pace di una Juvenes-Dogana che ha subito quattro sconfitte nelle ultime cinque uscite.

Completa il quadro degli anticipi Libertas-Domagnano. Come da pronostico, sono i Lupi ad imporsi nei confronti del fanalino di coda, interrompendo così una serie di due sconfitte. All’intervallo il collettivo di Gasperoni ha già ipotecato la partita, cambiando campo sul parziale di 4-1. Il gol di Tamagnini – per la Libertas – vale il momentaneo 1-2, dopo le stoccate di Filippo Dolcini e Bollini. La doppietta di capitan Menghi completa tabellino di metà gara. Nella ripresa la rete in avvio di Tonini illude i Granata, costretti a raccogliere il pallone da dentro il sacco altre tre volte, per le esultanze di altrettanti diversi giocatori. Si tratta di Davide Dolcini, Bonfini e Villa che marchiano il 7-2 finale.

Questa sera il primo di due posticipi indoor: al Multieventi la capolista Murata incrocerà il Cosmos, voglioso di misurarsi con la prima della classe in un periodo di buona forma complessiva. Domani toccherà invece a La Fiorita-Fiorentino, programmata sul parquet della palestra di Acquaviva. Entrambe le partita si disputeranno a partire dalle 21:45.

Questo il quadro parziale della 25° giornata di campionato di futsal:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 25. giornata PARTITA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ESITO LUOGO Pennarossa Tre Penne 24/03 A1: Piccoli – A2: Lerza 5-1 Fiorentino Juvenes-Dogana San Giovanni 24/03 A1: Lerza – A2: Piccoli 1-2 Fiorentino Libertas Domagnano 24/03 A1:Zaghini – A2: Tura 2-7 Dogana Faetano Virtus 24/03 A1: Tura – A2: Zaghini 3-9 Dogana Tre Fiori Folgore 24/03 A1:–Ilie A2: Vandi 5-1 Domagnano Murata Cosmos 26/03 A1: Lanuti – A2: Sgrignani 21:45 Multieventi La Fiorita Fiorentino 27/03 A1: Tonelli – A2: Mazza 21:45 Pal. Acquaviva Turno di riposo: Cailungo

FSGC