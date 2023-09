San Marino. Futsal: Massimo Nanni a Praga nel ruolo di mentore per un nuovo Delegato UEFA

Nuovo impegno in campo internazionale per Massimo Nanni, UEFA Futsal Delegate, che è stato designato per la sfida tra Repubblica Ceca e Spagna, disputata a Praga lo scorso 15 settembre e valevole per l’Elite Round di qualificazione ai prossimi Mondiali di Uzbekistan 2024. L’incontro dell’UNYP Arena, che per la cronaca che visto gli iberici imporsi col punteggio di 3-0, ha visto Nanni vestire l’abito del mentore. Sul campo ha infatti operato fattivamente un delegato finlandese, che aveva preso parte anche alla “Shadow mission” di Silaspils di un mese fa, nel corso della quale Nanni ha svolto il ruolo di istruttore.

FSGC