San Marino. Futsal: Murata esagerato, Virtus capolista con l’ultimo pallone

Prosegue il percorso perfetto della Virtus, che ha dovuto faticare non poco per piegare la resistenza del Cosmos. Nel secondo incontro programmato a Dogana, i Neroverdi sono passati in vantaggio con Zafferani al 20’, salve venire raggiunti nella ripresa da Bacciocchi. Di lì alla fine il risultato si è mantenuto in perfetto equilibrio, salvo pendere dalla parte della squadra di Michelotti grazie alla stoccata di Pasqualini nel corso del secondo ed ultimo minuto di recupero, in situazione di portiere di movimento.

Sono Murata e Domagnano le prime inseguitrici, detto che La Fiorita – che ha già osservato il turno di riposo – sta viaggiando a punteggio pieno come la capolista. Anche i Gialloblù erano di scena a Dogana, dove hanno superato il Tre Penne per 3-1. Andamento similare alla partita che avrebbe fatto seguito, con La Fiorita avanti grazie a Simone Chezzi e raggiunta a metà del secondo tempo da Sabatino. I minuti finali premiano gli sforzi dei ragazzi di Traviglia che vanno in gol al 52’ con Morini ed al 60’ con Pellegrini.

Tutto facile per Pennarossa e Murata, impegnate entrambe a Fiorentino. I Biancorossi vanno in doppia cifra con la Libertas, superata 10-0. Triplette per Toccaceli e Verri, cui si sommano la doppietta di Stefanelli e gli acuti di Maiani e Ceccoli. Supera addirittura quota 20 il Murata, già grande favorito nel confronto col San Giovanni, che ha dovuto far fronte anche all’espulsione del proprio portiere – Denis Valentini – dopo soli dieci minuti. Non avendo altri giocatori a disposizione, i Rossoneri hanno disputato la quasi totalità dell’incontro in inferiorità numerica, andando incontro ad un 21-0 in cui a fare la voce grossa è Danilo Busignani – a segno per ben otto volte. Nella tempesta bianconera trovano spazio a referto anche Moretti (tripletta), Mattioli, Ghiotti, Littera, Belloni (doppiette), Ercolani e Cesarini – questi ultimi con una rete a testa.

Elettrico il confronto tra Tre Fiori e Domagnano, che ha visto i Lupi imporsi per 3-2 in una gara condizionata da un’espulsione per parte. Quella di Villa, tra le file giallorosse, matura già al 9’. Curiosamente, il vantaggio del Domagnano ed il successivo pareggio gialloblù maturano durante il powerplay del Tre Fiori. Filippo Dolcini sigla l’1-0 sugli sviluppi di un piazzato, mentre Tamagnini ristabilisce l’equilibrio allo scadere dei due minuti con l’uomo in più. Al 20’ capitan Menghi riporta avanti il Domagnano, che non riesce però a condurre il porto il vantaggio parziale per effetto dell’autorete attribuita a Capone. A far saltare il banco nella ripresa è nuovamente Filippo Dolcini, che al 44’ griffa la rete da tre punti. Nel finale Zanotti incassa la seconda ammonizione di serata, lasciando i Gialloblù in inferiorità numerica. Il Domagnano non ne approfitta per mettere in sicurezza il risultato, incassando comunque i tre punti al triplice fischio.

Perfetto equilibrio, infine, nel confronto indoor tra Faetano e Cailungo. Al Multieventi matura un 1-1 che consente ai Gialloblù di muovere la classifica dopo tre sconfitte in serie. Mastica ama la squadra di Venerucci, passata in vantaggio al 13’ con Rossini. La replica del Faetano schiude al pareggio di Caruso pochi minuti prima dell’intervallo. Nessuna delle due squadre troverà la stoccata vincente nella ripresa, regalando al Cailungo il terzo risultato utile consecutivo ed al Faetano il primo punto stagionale.

Domani sera Juvenes-Dogana e Fiorentino completeranno il programma: appuntamento al Multieventi con calcio d’inizio alle 21:45.

Questo il quadro della 4° giornata di Campionato Sammarinese di futsal 2024-25:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25 | 4. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ESITO LUOGO Pennarossa Libertas A1: Lanuti – A2: Ilie 14/10 10-0 Fiorentino La Fiorita Tre Penne A1: Vandi – A2: Zani 14/10 3-1 Dogana Tre Fiori Domagnano A1: Piccoli – A2: Tura 14/10 2-3 Domagnano Murata San Giovanni A1: Ilie – A2: Lanuti 14/10 21-0 Fiorentino Cosmos Virtus A1: Zani – A2: Vandi 14/10 1-2 Dogana Faetano Cailungo A1: Tonelli – A2: Zaghini 14/10 1-1 Multieventi Juvenes-Dogana Fiorentino A1: Delvecchio – A2: Ercolani 16/10 21:45 Multieventi Turno di riposo: Folgore

FSGC