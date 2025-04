San Marino. Futsal: Murata non-stop, stesa anche la Folgore 

È un Murata che vola verso una stagione regolare da imbattuta quello che ieri seri sul parquet di Acquaviva ha battuto la Folgore con un inequivocabile 12-0 e ha centrato così l’ennesima vittoria di fila.

Dopo pochi minuti, la squadra di Max Spada – ex della sfida – apre le danze con Andrea Ercolani, bravo ad intercettare la sfera e a infilare Stefanelli dalla distanza. Il raddoppio porta ancora la sua firma ed arriva di lì a poco: è infatti il 3’ quando raccoglie il suggerimento di Ghiotti, aggira il suo omonimo della Folgore – Michele – e sigla il 2-0. Il tris bianconero arriva poi al 22’ con Mattioli che con una serie di finte disorienta Casali e poi spara all’incrocio per un gran gol. Le reti bianconere nel primo tempo si fermano a quattro: il tiro di Moretti viene sporcato da Pelliccioni, in area c’è De Angelis che appoggia nuovamente per Moretti che si infila tra le maglie rossonere e fa poker.

Il tornado bianconero gira ancora più forte nella ripresa, dove va a segno ben otto volte.

Al 38’ comincia Mattioli che sfrutta al meglio la non perfetta ripartenza di Mularoni e poi batte agilmente Stefanelli. Al 42’ partecipa alla goleada anche De Angelis che non deve fare altro che appoggiare in rete l’assist di Busignani dopo un gran lavoro in banda del bomber sammarinese. Settima rete che invece porta la firma di Matteo Moretti che salta facilmente Stefanelli dopo l’assist di Littera in una difesa della Folgore poco reattiva. Al 47’ la tripletta di Mattioli è cosa fatta con il destro preciso dall’arco che risulta letale. Mancava all’appello Danilo Busignani che colpisce al 54’ con una bordata delle sue da fuori. La decima rete del Murata arriva su autorete di Ercolani dopo in tiro-cross di Moretti – su azione fatta partire da Protti – poi un minuto dopo è doppietta anche per Busignani che fa l’undicesima rete per i suoi (sinistro ad incrociare dopo corner di Ercolani). L’ultima rete del Murata arriva al 58’ con Belloni che raccoglie l’angolo di Busignani e con una gran botta dalla distanza fissa il punteggio sul 12-0.

In classifica non cambia sostanzialmente nulla per il Murata, sempre primo e a +8 sul Pennarossa. La Folgore, alla terza sconfitta di fila, resta all’undicesimo posto – sempre in zona playoff.

Questo il quadro completo del 26° turno del Campionato Sammarinese di futsal:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 26. giornata PARTITA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ESITO LUOGO Cailungo La Fiorita 31/03 A1: D’Adamo – A2: Mazza 1-4 Fiorentino Domagnano Juvenes-Dogana 31/03 A1: Ilie – A2: Delvecchio 5-1 Dogana San Giovanni Faetano 31/03 A1: Zaghini – A2: Piccoli 2-4 Domagnano Cosmos Tre Fiori 31/03 A1: Delvecchio– A2: Ilie 3-4 Dogana Tre Penne Libertas 31/03 A1: Mazza – A2: D’Adamo 9-0 Fiorentino Fiorentino Pennarossa 02/04 A1: Lanuti – A2: Zani 2-7 Multieventi Folgore Murata 03/04 A1: Tura – A2: Lerza 0-12 Pal. Acquaviva Turno di riposo: Virtus

