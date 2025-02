San Marino. Futsal: parte la post-season, lunedì l’andata del Turno Preliminare

Con la fine di stagione regolare, il Campionato Sammarinese di futsal entra nel vivo della post-season. Lunedì sera si comincia con le sfide di andata di Turno Preliminare, primo capitolo dei playoff. Otto le squadre coinvolte dalle quali ne usciranno quattro che poi si uniranno alle Fab Four (Fiorentino, Folgore, Murata e Tre Fiori) a completare il tabellone principale.

Lunedì le gare di andata e giovedì 16 maggio quelle di ritorno: in caso di stessa differenza reti dopo il doppio confronto si qualifica la squadra meglio posizionata in stagione regolare.

Avrà dunque un importante vantaggio la Juvenes-Dogana che a Fiorentino se la vedrà con il Pennarossa (calcio d’inizio alle 20:15). La squadra di Levani ha chiuso al quinto posto ed è tra quelle più forma nell’ultimo periodo grazie alle nove vittorie consecutive. Situazione diversa per il Pennarossa di Casadei, reduci da otto sconfitte di fila. Recentemente le due squadre si sono anche affrontate in campionato (29 aprile) con la vittoria del club di Dogana per 4-1. Servirà almeno un successo ai Biancorossi per tentare di accedere al turno successivo, vista la peggior posizione di stagione regolare (dodicesimo posto).

Sul medesimo campo ma alle 21:45 si daranno battaglia La Fiorita e Cosmos. I Gialloblu di Montegiardino partono con i favori del pronostico per via della miglior posizione in classifica (sesto posto) rispetto ai Gialloverdi di Serravalle (11°). Fiorita che però viene da un rendimento un po’ altalenante con quattro punti nelle ultime quattro. Cosmos che invece sta bene, con tre successi nelle ultime tre: vittoria che dovrà arrivare necessariamente anche in questo doppio confronto per la squadra di Muccioli per potersi qualificare.

L’altro campo coinvolto sarà quello di Dogana. Cominceranno alle 20:15 Virtus e Tre Penne: qui sono i Neroverdi ad essere favoriti in virtù del miglior piazzamento di regular season (7° posto contro il decimo dei Biancoazzurri). Inoltre i precedenti stagionali sorridono alla squadra di Luca Pollini, sempre vincente in entrambe le occasioni. Alla compagine di Città guidata da Gianni Galli servirà almeno un successo per puntare ai quarti dei playoff.

Si preannuncia combattuta la sfida delle 21:45 – sempre a Dogana – tra Domagnano e Libertas. Qui sono i Lupi più avvantaggiati grazie all’ottavo posto conquistato ma i Giallorossi dovranno fare attenzione ai Granata. La squadra di Penserini sta bene e in stagione regolare ha già battuto il Domagnano (2-0 nel girone di ritorno, all’andata vinse la squadra di Gasperoni). Il successo servirà ai Granata anche in una delle due sfide di questo Turno Preliminare per potere avanzare nella competizione.

Questo il quadro completo delle partite di andata del Turno Preliminare del Campionato Sammarinese di futsal: