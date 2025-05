San Marino. Futsal: Pennarossa e Virtus evitano la beffa, senza problemi Murata e La Fiorita

Alla fine le gare di ritorno non riservano sorprese, almeno nella sostanza. Passano, insomma, le stesse quattro squadre che avevano preso margine dopo i primi 60’ dei quarti di finale. Eppure, due di esse hanno rischiato. Eccome. Il Pennarossa, ad esempio: giovedì aveva vinto 3-0 e avrebbe dovuto perdere 4-0 (o 5-1, o 6-2, ecc) per essere eliminato. Sembrava un’eventualità lontana, e invece è stata vicinissima. Il Cosmos non fa calcoli. Attacca. E all’8’ ha compiuto il primo passo con la rete di Bacciocchi. Non basta, ne servono altre. Ecco che allora sale in cattedra Molinas, il trascinatore assoluto della compagine gialloverde in questa stagione. Il giocatore di origini argentine raddoppia poco dopo il gol di Bacciocchi, poi si ripete al 59’ con un tiro libero tutto qualità. In quel preciso momento ai ragazzi di Muccioli basterebbe un solo gol per compiere il capolavoro. E l’occasione si presenta al 1’ di recupero, ancora dal dischetto del tiro libero. Ovviamente batte Molinas, ma stavolta la conclusione è fuori dallo specchio. Finisce il sogno del Cosmos, si leva fortissimo il sospirone di sollievo del Pennarossa: la clamorosa beffa è stata scansata. Biancorossi in semifinale.

L’altra squadra che ha avuto tanta, ma tanta paura è stata la Virtus. Che all’andata aveva vinto 5-4 una partita quantomeno “kafkiana”, e che quindi avrebbe potuto assorbire una sconfitta con una rete di scarto, ma non una con due. E invece, a pochi minuti dalla fine, si stava verificando proprio quello che Acquaviva voleva scongiurare: Tre Penne in vantaggio per 3-1, con rete di Ercolani seguita dalla doppietta di Gamba. Poi il doppio colpo fatale per gli uomini di Penserini: l’espulsione di Beinat seguita dal mani in area – durante l’inferiorità numerica – che manda Pasqualini dal dischetto. Il capitano neroverde, già a referto nel primo tempo per il provvisorio 1-1, non trema e segna il gol qualificazione. Secondo sospirone di sollievo nella notte dei quarti di finale. E Virtus chiamata adesso a metabolizzare velocemente questa strana partita, perché la semifinale, per lei, è già dietro l’angolo.

Infatti si gioca subito, mercoledì. E ad attendere i Neroverdi, al Multieventi, ci sarà il Murata. Il 10-2 dell’andata non lasciava presagire particolari sussulti, e sussulti non ve ne sono stati. I Bianconeri vincono anche la sfida di ritorno, benchè con un gap sensibilmente minore. Il primo tempo scorre sui binari dello 0-0. Il secondo si apre con il vantaggio bianconero firmato Moretti, che andrà a segno altre due volte in serata. Prima, però, entrano a referto Busignani e Ghiotti, per un 3-0 che non lascia inerte il Fiorentino. Anzi, gli uomini di Galli reagiscono forte: in rapida sequenza, Felici per il 3-1 e Bernardi per il 3-2. Poi Moretti fa 4-2 ma Paoloni e nuovamente Felici recuperano tutto il terreno perduto. Questo fino a che Moretti non decide che è serata da hat-trick: il terzo sigillo arriva quasi sulla sirena e mette la parola fine su un quarto di finale mai realmente in bilico.

Stesso dicasi per il confronto tra La Fiorita e Domagnano. I Lupi venivano da uno 0-3 e avrebbero dovuto segnare quattro reti in più rispetto agli uomini di Traviglia. Avviene invece il contrario: 5-1 il risultato finale, inaugurato da Simone Chezzi, che poi viene raggiunto da Pellegrini, prima che il Domagnano dimezzi con Vagnini. Nuovamente Pellegrini per il 3-1, poi Gualandi per il 4-1, risultato con cui le due squadre guadagnano l’intervallo. Nella ripresa, nonostante i tentativi del Domagnano, segna ancora La Fiorita, per la precisione Baldelli. Gialloblù in semifinale, dove – giovedì al Multieventi – incroceranno il Pennarossa.

Ecco il quadro completo dei Quarti di Finale:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25 | Quarti di finale

