San Marino. Futsal. Pennarossa sul velluto al Multieventi, il Fiorentino segna troppo tardi

Il Pennarossa vince il primo posticipo della 26° di campionato e ristabilisce le distanze da La Fiorita. La squadra di Chiesanuova domina di fatto l’incontro del Multieventi, concedendo al Fiorentino un colpo di coda che serve a mitigare la sconfitta dei Rossoblù, ma che non intacca il verdetto. Le primissime fasi sono tambureggianti, con il Fiorentino che si ritaglia almeno tre opportunità su schema da piazzato. A sbloccarla è però il Pennarossa: Maiani dalla banda pesca a centro area Ceccoli, che, indisturbato, batte Geri e firma il più classico dei gol degli ex.

Scavallato il quarto d’ora, ecco servito il raddoppio. Deluigi sbaglia completamente il passaggio in regime di portiere di movimento: Danny Gasperoni ringrazia e appoggia a porta vuota. Due minuti e anche Verri iscrive il suo nome nel tabellino dei marcatori: Oddone lo trova libero sul primo palo e il 7 ha anche il tempo di aggiustarsi la sfera prima di appoggiarla alle spalle di Geri. Da assist-man, Oddone diventa marcatore nella parte finale di frazione, quando Danny Gasperoni lo imbocca sul palo lungo e il 21 non sbaglia la correzione. Felici scaglia sul palo un diagonale affilato, poi spara in bocca a Bizzocchi un pallone recapitatogli da Rossini dopo una bella triangolazione. Anche Danny Gasperoni, del resto, pecca di lucidità davanti a Geri. Il primo tempo si chiude con il salvataggio sulla linea di Righi sulla deviazione sottomisura di Ceccoli, servito da Danny Gasperoni dopo una bella giocata nello stretto. Un paio di parate di Bizzocchi mantengono intatto il clean sheet del Pennarossa in apertura di ripresa. E quando non ci pensa l’estremo biancorosso, è l’incespicata di Felici ad impedire al Fiorentino di accorciare. Ma rischia tantissimo anche Amici, subentrato a Geri. In particolare, l’esperto portiere viene graziato da Maiani in un tu per tu che profumava fortemente di 5-0. Felici fa altri due tentativi ravvicinati, e ancora una volta ad uscire vincitore dal duello è Bizzocchi. A ridosso di metà frazione, Danny Gasperoni e Verri combinano nel lungo ed il primo chiude il tutto con la stoccata del 5-0 e della doppietta personale. Poi Verri, in ripartenza, cerca Toccaceli a centro area e trova invece il piede di Felici: autorete e non gol, ma la sostanza non cambia. Del resto Toccaceli troverà di lì a poco la gioia personale con una ‘puntata’ a fil di palo. Il palo di Oddone dopo una triangolazione preziosa con Danny Gasperoni è l’ultimo ruggito del Pennarossa. Il finale è del Fiorentino, con Andrea Gasperoni e Bernardi a correggere in rete due assist di Rossini. Nel mezzo, c’è una paratissima di Bizzocchi sempre su Bernardi. Stasera si chiude il turno con Folgore – Murata.

Questo il quadro parziale del 26° turno del Campionato Sammarinese di futsal:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 26. giornata PARTITA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ESITO/ORARIO LUOGO Cailungo La Fiorita 31/03 A1: D’Adamo – A2: Mazza 1-4 Fiorentino Domagnano Juvenes-Dogana 31/03 A1: Ilie – A2: Delvecchio 5-1 Dogana San Giovanni Faetano 31/03 A1: Zaghini – A2: Piccoli 2-4 Domagnano Cosmos Tre Fiori 31/03 A1: Delvecchio– A2: Ilie 3-4 Dogana Tre Penne Libertas 31/03 A1: Mazza – A2: D’Adamo 9-0 Fiorentino Fiorentino Pennarossa 02/04 A1: Lanuti – A2: Zani 2-7 Multieventi Folgore Murata 03/04 A1: Tura – A2: Lerza 21:45 Pal. Acquaviva Turno di riposo: Virtus

FSGC | Ufficio Stampa