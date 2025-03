San Marino. Futsal: San Giovanni, ultima chiamata per il Turno Preliminare

La 26° giornata del Campionato di futsal si apre con una serie di incontri importanti per la corsa ai playoff e agli spareggi. Le squadre scenderanno in campo determinate a conquistare punti preziosi per consolidare la propria posizione in classifica o tentare il sorpasso.

La nuova settimana si apre con il Cailungo che sfida La Fiorita alle 20:15 a Fiorentino. I Rossoverdi che attualmente occupano l’ultimo posto disponibile per gli spareggi dovranno provare a strappare punti ai Gialloblu per consolidare un posto per la post-season. Dall’altra parte i ragazzi di Traviglia dovranno conquistare i tre punti per confermare la propria presenza nei playoff.

Sempre alle 20:15 ma a Dogana, giocheranno Domagnano e Juvenes-Dogana. I Giallorossi, reduci da una vittoria dopo due sconfitte consecutive, cercheranno continuità per proseguire la loro risalita. I Biancorossoblu, invece, dovranno riscattarsi dopo un periodo negativo in cui hanno raccolto una sola vittoria nelle ultime cinque partite.

A Domagnano, alle 21:15 scenderanno in campo San Giovanni e Faetano. Le formazioni sono separate da un solo punto e questo match è molto importante per entrambe. I Rossoneri hanno l’ultima occasione per rilanciare la corsa agli spareggi, mentre i Gialloblu dovranno vincere per tenere la squadra di Franchino dietro e avvicinarsi sempre di più al dodicesimo posto.

La serata proseguirà con due incontri in programma alle 21:45. A Dogana, il Cosmos affronterà il Tre Fiori. I Gialloverdi, reduci dalla sconfitta contro il Murata, cercheranno di tornare al successo contro un avversario dal rendimento altalenante. La squadra di Pollini, invece, proverà a scalare la graduatoria tentando il sorpasso sulla Juvenes-Dogana.

Sempre alle 21:45, a Fiorentino, andrà in scena Tre Penne-Libertas. I Biancoazzurri avranno l’opportunità di superare la Virtus, ferma per il turno di riposo, e conquistare l’ultima piazza utile per accedere ai quarti di finale direttamente. I Granata, fanalino di coda, cercheranno di interrompere la striscia negativa e di togliersi una soddisfazione prima della fine della stagione regolare.

Il turno proseguirà mercoledì alle 21:45 con il match tra Fiorentino e Pennarossa al Multieventi di Serravalle. I Rossoblu vorranno proseguire la loro striscia positiva nonostante il pareggio dell’ultimo turno, mentre i Biancorossi, attuali secondi in classifica, cercheranno i tre punti per consolidare la loro ormai certa qualificazione ai playoff.

L’ultima gara della giornata vedrà di fronte Folgore e Murata, alle 21:45, nella palestra di Acquaviva. I Giallorossoneri dovranno raccogliere punti per mantenere il vantaggio sulle inseguitrici in ottica del Turno Preliminare, mentre i Bianconeri, già certi della qualificazione ai quarti di finale, puntano a mantenere la propria imbattibilità e il primo posto in classifica.

Questo il quadro completo del 26° turno di campionato di futsal:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 26. giornata PARTITA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ORARIO LUOGO Cailungo La Fiorita 31/03 A1: D’Adamo – A2: Mazza 20:15 Fiorentino Domagnano Juvenes-Dogana 31/03 A1: Ilie – A2: Delvecchio 20:15 Dogana San Giovanni Faetano 31/03 A1:Zaghini – A2: Piccoli 21:15 Domagnano Cosmos Tre Fiori 31/03 A1: Delvecchio– A2: Ilie 21:45 Dogana Tre Penne Libertas 31/03 A1: Mazza – A2: D’Adamo 21:45 Fiorentino Fiorentino Pennarossa 02/04 A1: Lanuti – A2: Zani 21:45 Multieventi Folgore Murata 03/04 A1: Tura – A2: Lerza 21:45 Pal. Acquaviva Turno di riposo: Virtus

FSGC | Ufficio Stampa