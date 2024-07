San Marino. Futsal: scontri diretti in campionato dopo la sosta

Dopo la sosta per gli impegni della Nazionale di San Marino nelle qualificazioni a Futsal EURO 2026, torna l’appuntamento con il Campionato Sammarinese di futsal. Quattro gare al termine della regular season, tre per chi ancora deve osservare il turno di riposo che domani toccherà al San Giovanni, già fuori da logiche play-off. In tal senso, il prossimo appuntamento con il Domagnano rappresenta forse l’ultima spiaggia per il Cailungo, attardato di cinque punti rispetto al dodicesimo posto occupato dal Pennarossa. I Biancorossi sfideranno nell’unica gara indoor di giornata la Libertas, che sta ingaggiando una corsa a tre per l’ottavo posto con Domagnano e Tre Penne. Attualmente, i Granata sono indietro nelle gerarchie, ma i Biancazzurri devono ancora osservare lo stop forzato imposto dal calendario.

Favorito dai pronostici, il Tre Penne incrocerà il Faetano sul sintetico di Domagnano alle 21:45 – in un incontro per il quale sono designati i due internazionali di futsal per San Marino, D’Adamo e Ilie. Contemporaneamente, ma a Dogana, toccherà a Cosmos e Murata. I Bianconeri hanno prestato tre giocatori alla Nazionale nello scorso week-end e per Cellarosi ci sarà la necessità di valutare le condizioni di Belloni, Mattioli e Moretti – e nel caso, gestirne le forze. Il testa-coda che si prospetta col Faetano gioca a loro favore, anche in considerazione del fatto che il Murata è in corsa per il terzo posto con Tre Fiori e La Fiorita.

In tal senso, il calendario propone le due sfide più complicate per le squadre gialloblù. Entrambe di scena sul sintetico di Fiorentino, dovranno incrociare le prime due della classe. Separate da due soli punti, ma con una partita in più giocata dalla Folgore inseguitrice, sono chiamate ad un anticipo di play-off. Il Fiorentino di Michelotti è quello che ha fornito il maggior numero di giocatori alla Nazionale, addirittura cinque dei quattordici convocati. Per La Fiorita, che ha riabbracciato Franciosi dalla trasferta austriaca, può rappresentare un’opportunità in più nella gara della 20:15. Successivamente toccherà a Folgore-Tre Fiori: il club di Falciano insegue una vittoria che metterebbe al sicuro la piazza d’onore, tenuto in considerazione anche il turno di riposo ancora da osservare. Di contro, i ragazzi di Bugli proveranno a riaprire la contesa, sollecitati anche dall’incalzante risalita di Murata e La Fiorita alle loro spalle.

Interessante anche il primo incontro programmato a Dogana, dove la Virtus si giocherà le residue chance di agganciare il sesto posto nello scontro diretto con la Juvenes-Dogana. Gli uomini di Levani possono contare su un confortante vantaggio di quattro punti in classifica, che i Neroverdi vogliono mettere in discussione anche grazie ad un calendario maggiormente favorevole. Un successo domani sera sarà però imprescindibile per alimentare le ambizioni della squadra di Pollini.

Questo il programma della 27° giornata del Campionato Sammarinese di futsal:

Campionato Sammarinese di futsal 2023-24, 25. giornata (recupero) SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ORA LUOGO Fiorentino La Fiorita A1: Ercolani – A2: Lerza 18/04 20:15 Fiorentino Folgore Tre Fiori A1: Lerza – A2: Ercolani 18/04 21:45 Fiorentino Juvenes-Dogana Virtus A1: Lanuti – A2: Piccoli 18/04 20:15 Dogana Cosmos Murata A1: Piccoli – A2: Lanuti 18/04 21:45 Dogana Cailungo Domagnano A1: Ilie – A2: D’Adamo 18/04 20:15 Domagnano Tre Penne Faetano A1: D’Adamo – A2: Ilie 18/04 21:45 Domagnano Libertas Pennarossa A1: Tonelli – A2: Sgrignani 18/04 21:45 Pal. di Acquaviva Turno di riposo San Giovanni

FSGC | Ufficio Stampa