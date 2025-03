San Marino. Futsal: scoppiettante 3-3 tra Cosmos e Juvenes Dogana

Nel posticipo della settima giornata di campionato sammarinese di futsal, unica partita giocata indoor, si sono affrontate nel derby del castello di Serravalle Cosmos e Juvenes-Dogana. I ragazzi di Levani per questo match hanno dovuto fare a meno del loro goleador Cavalli, espulso nella partita precedente. L’incontro si è concluso con un pirotecnico 3-3, dividendosi con un 2-1 a favore per tempo. I Gialloverdi vanno in vantaggio al 5’ con Bacciocchi ma rispondono gli uomini di Levani al 20’ quando va a segno il portiere Elia Cecchetti. Successivamente il Cosmos si porta sul 3-1, merito della doppietta di Mauri che va segno al 24’ e al 37’. La Juvenes-Dogana non si dà per vinta e la recupera in 12’ grazie ai due gol messi a referto da Muccioli, rispettivamente al 43’ e al 49’. È un pareggio importante per i ragazzi di Muccioli che riescono a muovere la classifica dopo una serie di sconfitte lunga cinque giornate. D’altro canto è un pari con rammarico per i Biancorossazzurri, perché non gli consente di effettuare il doppio sorpasso in classifica ai danni di Virtus e Murata.

Questi gli esiti della settima giornata di campionato:

Campionato Sammarinese di futsal 2023-24, 7. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ESITO LUOGO Libertas Tre Fiori A1: Ilie – A2: Lerza 13/11 1-7 Dogana Folgore Virtus A1: Lanuti – A2: Piccoli 13/11 3-1 Fiorentino Tre Penne La Fiorita A1: D’Adamo – A2: Tonelli 13/11 2-3 Acquaviva San Giovanni Faetano A1: Piccoli – A2: Lanuti 13/11 3-1 Fiorentino Cailungo Pennarossa A1: Lerza – A2: Ilie 13/11 2-5 Dogana Murata Domagnano A1: Tonelli – A2: D’Adamo 13/11 1-4 Acquaviva Cosmos Juvenes-Dogana A1: Delvecchio – A2: Notarpietro 14/11 3-3 Palestra di Acquaviva Turno di riposo Fiorentino

FSGC