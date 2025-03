San Marino. Futsal: tra La Fiorita e Fiorentino un pareggio che non serve a nessuno

Non si può dire non sia stato elettrizzante, il secondo posticipo della 25° giornata del Campionato Sammarinese di futsal tra La Fiorita e Fiorentino. Reti annullate, gol riservati nei dieci minuti finali e suspence in chiusura con un tiro libero fallito allo scadere del recupero. Al netto di una gara vivace e ricca di occasioni, resta un pareggio che serve poco ad entrambe: i Rossoblù, in vantaggio fino al 57’, non si portano in scia di sorpasso del Cosmos, mentre il club di Montegiardino – che ha fallito l’occasione di vincerla in extremis – scivola a -7 dalla piazza d’onore, nonostante la partita in meno rispetto a chi la precede.

Bernardi ha la palla del vantaggio in avvio, ma viene chiuso da Fabbri. Sul fronte opposto La Fiorita manca lo specchio in tre circostanze consecutive. Non fa meglio Morri, liberato davanti al portiere da Deluigi. Successivamente Matteo Chezzi e Morini – a tu per tu con Amati – difettano di concretezza. La Fiorita rischia grosso sul diagonale di Paoloni, deviato sulla traversa da Fabbri. L’incontro è divertente, ma gli attacchi sembrano avere le polveri bagnate. Almeno fino alla punizione di Gasperoni che trafigge l’estremo gialloblù: esultanza fiaccata dagli arbitri, visto che la battuta ha preceduto il fischio. Prima dell’intervallo tentativi in serie de La Fiorita con Morini, Simone e Matteo Chezzi che esaltano i riflessi di Amati.

Nella ripresa Fabbri deve impegnarsi per chiudere su Morri, che poco più tardi si vede fermare a dribbling effettuato sul portiere per un precedente controllo di mano. La Fiorita replica con la bordata di Matteo Chezzi che si stampa sull’esterno del palo. L’ex Folgore è il terminale preferito e per poco non sblocca il punteggio con una punizione deviata da Morri e finita casualmente tra le mani di Amati. Il pivot gialloblù si dimostra determinante anche nella propria metà campo, sostituendosi a Fabbri sul diagonale di Bernardi – destinato in porta. Sul fronte opposto doppia opportunità non sfruttata da Giuccioli e Simone Chezzi, che sulla punizione dell’omonimo Matteo trova poi un ottimo Amati a schermagli la porta. Entriamo così nei minuti finali, con il Fiorentino a passare in vantaggio sull’asse Paoloni-Bernardi: il primo anticipa Matteo Chezzi e calcia in porta, mentre il pivot raccoglie la respinta di Fabbri per insaccare la rete dell’1-0 al 50’. Parte l’assalto all’arma bianca de la Fiorita, che punta su Andreani tra i pali per varare il portiere di movimento. Scelta opportunità anche nella propria metà campo, visto che il portiere evita il raddoppio di Morri prima di rendersi protagonista dell’assist per il pareggio di Morini a tre minuti dal 60’. Il Fiorentino evita la beffa grazie agli interventi di Amati e Geri, salvo sudare freddo sul tiro libero accordato per l’intervento di Felici su Andreani. Tuttavia, Matteo Chezzi calcia a lato il piazzato che precede di pochi decimi di secondo il fischio finale: l’ultimo posticipo di giornata porta così in dote l’unico pareggio del turno.

Questo il quadro completo del 25° turno di campionato di futsal:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 25. giornata PARTITA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ESITO LUOGO Pennarossa Tre Penne 24/03 A1: Piccoli – A2: Lerza 5-1 Fiorentino Juvenes-Dogana San Giovanni 24/03 A1: Lerza – A2: Piccoli 1-2 Fiorentino Libertas Domagnano 24/03 A1:Zaghini – A2: Tura 2-7 Dogana Faetano Virtus 24/03 A1: Tura – A2: Zaghini 3-9 Dogana Tre Fiori Folgore 24/03 A1:–Ilie A2: Vandi 5-1 Domagnano Murata Cosmos 26/03 A1: Lanuti – A2: Sgrignani 7-1 Multieventi La Fiorita Fiorentino 27/03 A1: Tonelli – A2: Mazza 1-1 Pal. Acquaviva Turno di riposo: Cailungo

