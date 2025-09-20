San Marino. Futsal Week: secondo 0-0 consecutivo per la Nazionale

Seconda partita e secondo 0-0 per la Nazionale di futsal nella Futsal Week di Pore?. Benchè nel contesto di un torneo non ufficiale, i Titani fanno registrare per la prima volta due clean sheet consecutivi. Già dal calcio d’avvio i ragazzi di Osimani – che copia-incolla il quintetto di partenza del giorno prima – provano a pungere l’Estonia: Busignani trova bene Moretti, che però non riesce a direzionare bene il passaggio volante per Ercolani, tutto solo sul secondo. Nei primi 10’ i Biancoazzurri faticano a sviluppare il proprio gioco, pur rischiando poco. L’asse Ercolani-Moretti produce il primo vero squillo: il pivot difende palla e la scarica per il laterale, che prova a piazzarla, trovando la parata di Boskin. Moretti vivace anche in pressione: Manni sbaglia completamente il passaggio orizzontale e il 10 biancoazzurro si avventa sulla palla, salvo scaricarla a lato. L’Estonia si rende pericolosa con un tiro di Desjatski che, deviato da Pasqualini, si carica del veleno che inizialmente non aveva: Protti, immobile, osserva la sfera sfilare a lato. L’ultima occasione del primo tempo è di marca biancoazzurra: Moretti riparte in contropiede e sceglie di anticipare la ‘puntata’ nel tentativo di sorprendere Boskin. Il portiere estone però mantiene la posizione e sventa senza grossi patemi.

Nel secondo tempo la manovra sammarinese risulta subito più fluida. L’Estonia spaventa Protti con una conclusione defilata di Vnukov che finisce vicina al palo lontano. La risposta dei Titani è assolutamente a tono: ripartenza veloce conclusa da Verri con un tiro che lambisce il legno più vicino. I baltici si affidano ancora una volta a Vnukov che, liberato su schema da piazzato, sbatte provvidenzialmente (per San Marino) sul piede di Busignani. Sull’altro fronte, Verri asseconda l’inserimento centrale di Zafferani, che anticipa la conclusione con la punta costringendo Boskin ad una gran risposta. Ma non è finita: dopo la parata, la palla sbatte sul palo e torna nella disponibilità di Zafferani, che va a colpo sicuro ma si fa nuovamente murare da Boskin. Il mancino incrociato di Matinaro sibila alla sinistra di Protti, mentre Desjatski, liberato da corner, alza troppo la mira. Anche Busignani beneficia di uno schema da calcio d’angolo, ma nel suo caso la conclusione in corsa, pur entro lo specchio, risulta troppo centrale. Moretti, con un gran destro dalla distanza, chiama Boskin ad una parata impegnativa. Poi il 10 ci riprova con un tiro che termina a lato, dopo che Busignani aveva chiamato in causa Boskin con una punizione forte ma centrale. L’equilibrio viene messo seriamente in crisi a 30’’ dalla sirena. L’Estonia fa salire Boskin nella metà campo sammarinese ed è il portiere a dare il ‘la’ all’azione che costringe Protti a due interventi straordinari, entrambi su Gussev ed entrambi da posizione ravvicinata. Il terzo tentativo del 4 estone potrebbe essere quello buono, ma qui è Pasqualini a disturbarne la stoccata, blindando di fatto il secondo 0-0 in due giorni. I ragazzi di Osimani torneranno in campo domenica alle 10:00 per la terza ed ultima gara del torneo. Loro avversario, il Montenegro.

Futsal Week September Cup, DAY 2 | Estonia – San Marino 0-0

ESTONIA

Boskin, Rebane, Vnukov, Matinaro, Desjatski

A disposizione: Tsvetkov, Gussev, Bazkov, Manniste, Savikink, Dikopavlenko, Stuf, Manni

Allenatore: Mikko Kytola

SAN MARINO

Protti, Pasqualini, Busignani, Moretti, A. Ercolani

A disposizione: Pazzini, Dolcini, Zafferani, Barbano, Toccaceli, Cola, Tamagnini, M. Ercolani

Allenatore: Roberto Osimani

Arbitro 1: Dražen Vuk?evi?

Arbitro 2: Andrea Naudi

Arbitro 3: Jangar Jakobson

Ammoniti: Rebane, Bazkov, Busignani

