San Marino. Futuro Giovane a Parigi per il Winter of Democrats

FUTURO GIOVANE, la componente giovanile di Repubblica Futura, ha partecipato all’evento Winter of Democrats 2023-2024” organizzato da Young Democrats for Europe presso Parigi. L’evento, al quale ha partecipato Davide Venturini, portavoce di Futuro Giovane, ha riunito gli esponenti delle giovanili dei principali partiti centristi e liberali europei per discutere delle imminenti elezioni europee e delle attuali crisi che coinvolgono l’Unione e i suoi Stati. “Abbiamo discusso con deputati ed europarlamentari francesi della guerra tra Israele e Palestina, del conflitto tra Ucraina e Russia, nonché delle politiche europee sul cambiamento climatico (da quelle più concrete a quelle invece più criticabili o poco efficaci). Inoltre, a nome di Futuro Giovane, come tutti gli altri portavoce, ho firmato l’appello di Parigi alla Gioventù Europea, documento che ricorda gli impegni delle giovanili verso le elezioni europee del 2024” afferma Davide Venturini. Anche questo incontro è frutto della forte collaborazione tra Repubblica Futura, il Partito Democratico Europeo (di cui RF fa parte fin dalla sua fondazione) e Renew Europe, all’interno della famiglia dell’Alleanza dei Liberali e dei Democratici Europei (ALDE) di cui RF è onorata di fare parte. Futuro Giovane ricorda a tutti che ragazzi e ragazze sammarinesi che credono nella concretezza liberal-democratica possono trovare tramite Repubblica Futura importanti occasioni di crescita e formazione.

Repubblica Futura membro dell’Associazione dei Liberali e Democratici Europei (ALDE)