San Marino. Gabrielli, Simoncini e Conti al Casentino. Drudi in Germania e a Rioveggio la Coppa Italia Zona 3 dei kart

Procede spedita l’estate dei piloti della Scuderia San Marino. Nel prossimo weekend torna l’International Rally Cup con il terzo e penultimo appuntamento della stagione. Al Rally Internazionale del Casentino, in provincia di Arezzo, il navigatore sammarinese Mirco Gabrielli sarà d’aiuto al pilota italiano Francesco Mearini. Saranno presenti anche Davide Simoncini e Daniele Conti.

Torna in pista anche Mattia Drudi dopo il settimo posto alla 24 ore di Spa-Francorchamps. Per il pilota italiano altro impegno estero con la partecipazione in Germania al quarto appuntamento del campionato DTM sul circuito del Norisring.

Nei kart a Rioveggi si terrà la Coppa Italia Zona 3 nella quale Nicolas Tagliaferri e Lorenzo Leardini saranno i due portacolori della Scuderia San Marino.