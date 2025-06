San Marino. GDC: 12 giugno la presentazione del libro “Perché l’Ucraina combatte”

Come Giovani Democratico Cristiani siamo lieti di comunicare che mercoledì 12 giugno alle ore 18:30, presso il Grand Hotel San Marino, si terrà la presentazione del libro “Perché l’Ucraina combatte. Comunicazione di guerra, libertà, Europa e democrazia”.

L’incontro vedrà come ospiti gli autori del libro, il Prof. Michele Chiaruzzi e la Prof.ssa Sofia Ventura, con la partecipazione del Segretario di Stato agli Affari Esteri, Luca Beccari.

L’opera esplora le dinamiche comunicative del conflitto in Ucraina, offrendo spunti per comprendere come la guerra non si combatta solo sul campo, ma anche attraverso le parole, le immagini e i messaggi veicolati al mondo.

Sarà un’occasione preziosa per confrontarsi su temi di grande attualità e riflettere insieme sul ruolo dell’informazione, della diplomazia e dell’opinione pubblica in tempo di guerra.

