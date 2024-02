San Marino. Gdc. Forum a Roma dell’Internation Youth Democratic Union

Nelle giornate dal 9 al 12 novembre la delegazione dei Giovani Democratico Cristiani formata dal Segretario dei GDC, Emanuele Cangini e dai Responsabili dei rapporti internazionali, Carol De Biagi e Sara Marinelli si è recata in Roma per il Freedom Forum IYDU (Internation Youth Democratic Union), l’organizzazione internazionale dei giovani di centro destra. L’evento, organizzato da Forza Italia Giovani, ha visto la partecipazione di molteplici delegazioni giovanili provenienti – non solo dall’Europa – ma dal tutto il mondo. Infatti erano presenti rappresentati di Paesi lontani quali Brasile, Australia, Nepal, Iraq, Honduras. L’obbiettivo dell’IYDU è unire i giovani dei diversi Paesi per creare un dialogo e un dibattito su i temi più attuali e sensibili. Proprio per questo, organizza incontri con i principali politici dei Paesi ospitanti. L’evento e` iniziato con la visita presso l’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede. L’Ambasciatore Francesco Di Nitto, ha spiegato il ruolo della diplomazia nell’attuale contesto fitto di tensioni e conflitti ed è stato ribadito l’importanza del dialogo e della pace tra i Paesi. Successivamente il Meeting ha previsto la visita del Parlamento italiano, Camera dei Deputati e Senato. Nella sede di Forza Italia della Camera dei Deputati si è affrontato il tema della politica estera di Forza Italia, in particolare l’Onorevole Deborah Bergamini e l’Onorevole Alessandro Battilocchio sono intervenuti sul tema dell’immigrazione e su i recenti confitti che caratterizzano l’agenda internazionale. L’immigrazione è un problema estremamente attuale che continuerà ad essere presente anche nei prossimi anni. È importante l’aiuto e il supporto dell’Europa direttamente nei Paesi africani per promuovere lo sviluppo e la crescita industriale mediante il piano Mattei, proposto dal nuovo Governo di centro destra italiano. Infine, si è svolta una visita alla Farnesina con l’incontro del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajiani, il quale ha ricordato e sottolineato l’importanza dei giovani della politica estera internazionale. Come GDC ringraziamo per la professionalita` e l’accoglienza mostrata dall’organizzazione ospitante Forza Italia Giovani e da tutto il Board IYDU, perche` solo sostenendo e promuovendo l’importanza delle relazioni internazionali, è possibile aumentare le proprie conoscenze riguardo i temi più attuali e creare forti legami e connessioni che rafforzino la collocazione di San Marino nel contesto internazionale.

