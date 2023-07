San Marino. Geppino Marino è il nuovo allenatore della Prima Squadra femminile

La Prima Squadra femminile della San Marino Academy ha trovato il suo nuovo allenatore. A prendere il posto dell’uscente Giulia Domenichetti sarà infatti Geppino Marino, tecnico campano che nell’ultima stagione ha guidato il Venezia in serie C portandolo anche alla conquista della Coppa Italia di categoria. Nella sua carriera è stato inoltre tecnico di Napoli (in cui ha ottenuto due promozioni consecutive portando il club campano dalla C alla A), Lazio e Sassari Torres, toccando sia Serie A che Serie B femminile.

“La San Marino Academy ha voglia di ripartire e di rilanciarsi nel prossimo campionato di Serie B – racconta il neo tecnico – e questo è uno dei punti che mi ha convinto a scegliere questa panchina. Ho trovato una buona organizzazione, con persone volenterose a costruire un buon progetto. È una società di qualità che ha centrato pochi anni fa traguardi importanti come la Serie A. C’è voglia di rivalsa sia per me che per loro. Tutti questi sono gli ingredienti che mi hanno portato a scegliere la San Marino Academy”.

Il tecnico Marino resta inoltre cauto per quanto riguarda gli obiettivi da centrare ma ha ben in mente la sua filosofia calcistica: “Difficile parlare ora di obiettivi, certo è che voglio ottenere il massimo dalla rosa che ho a disposizione. Voglio costruire una forte identità alla squadra, che vada a giocare su tutti i campi sempre dando il massimo. Voglio portare anche un bel gioco e chi verrà a vederci possa anche divertirsi alle nostre partite. Il calcio femminile può essere spettacolare e divertente. La mia filosofia di gioco è di un calcio votato all’attacco, segnare il maggior numero di gol ma senza trascurare la fase difensiva”.

Un altro aspetto fondamentale per il tecnico Marino è il gruppo che si è consolidato all’Academy: “Gran parte delle ragazze giocano insieme a San Marino da anni, questo è senza dubbio un fattore importante. Un gruppo unito e coeso, con importanti valori tecnici ma anche umani. Il mio lavoro sarà quello di creare una forte identità alla squadra. Voglio trasmettere alle ragazze quanto fatto nelle mie precedenti esperienze, con la volontà di fare anche meglio”.

Benvenuto Mister!

Ufficio Stampa