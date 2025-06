San Marino. Gerardo Giovagnoli: ”Così si concludeva, oltre 10 anni fa, la Relazione Finale della Commissione d’inchiesta Consiliare, che ebbi l’onore di presiedere”

Così si concludeva, oltre 10 anni fa, la Relazione Finale della Commissione d’inchiesta Consiliar e, che ebbi l’onore di presiedere, che indagò sui fatti, già allora datati, riguardanti Cassa di Risparmio, in particolare la sua partecipata in Italia Delta, inevitabilmente l’indagine Varano, quella che decapitò, attraverso la solita formula della incarcerazione preventiva, i vertici della Cassa di Risparmio e quindi di Delta.

Da subito il processo diede segni di debolezza, la patata bollente veniva palleggiata tra Rimini, Forlì e Bologna ed al 2015 quando concludemmo i lavori della Commissione d’inchiesta, già si intravedeva che dal punto di vista processuale, il castello accusatorio non stava in piedi.

Nel mezzo alcune parentesi memorabili, che non sto ora a riaprire, ma in futuro sì, relative ai sottocasi SOPAF ed alle reazioni della politica sammarinese al tempo.

Sono orgoglioso che nella Relazione Finale mettemmo in luce tutte le incongruenze giudiziarie, senza nascondere i problemi, grossi e molteplici, ma non quelli usati come capi d’imputazione a Forlì, che il nostro sistema bancario aveva, in particolare Cassa ed il suo rapporto con Delta.