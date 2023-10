San Marino. Giacomo Simoncini si dimette da consigliere.

Riceviamo e pubblichiamo

Dopo l’emissione della sentenza di primo grado la scorsa settimana ho ricevuto, da moltissime persone, plurime manifestazioni di stima, affetto e fiducia. Da tutte queste mi è arrivato l’invito a non mollare: a confidare nella Giustizia ed a restare al mio posto in Consiglio Grande e Generale.

Manifestazioni di vicinanza che non mi aspettavo e che mi hanno commosso.

L’ultimo anno e mezzo è stato molto complicato.

Le accuse che mi sono state mosse sono state strumentalizzate sul piano politico e mediatico alla ricerca di una visibilità che evidentemente non si riesce ad ottenere se non con la malignità ed in spregio ai più basilari principi di garantismo e presunzione di innocenza.

Adesso basta.

Poco fa ho consegnato all’Ecc.ma Reggenza la lettera con la quale comunico l’intenzione di dimettermi dal ruolo di Consigliere.

La mia famiglia e chi mi vuole bene non si meritano di continuare ad essere coinvolti in questo gioco al massacro finalizzato solo a ottenere un “like” su facebook o un titolo di giornale.

Da domani mi concentrerò solo a dimostrare la mia totale innocenza nel processo ed a difendermi anche fuori dal processo senza i condizionamenti e le cautele che la carica che ricopro mi ha imposto di mantenere.

Il tempo è galantuomo e le valutazioni saranno fatte a fine partita processuale.

Da domani non avrò più remore nel denunciare i contorni di quanto è avvenuto e nel promuovere tutte le iniziative che serviranno a disvelarli.

Confido nella Giustizia, quella vera, non quella di chi, senza conoscere la verità dei fatti e senza attendere gli esiti finali dei processi, non disdegna lo strumento della calunnia per distruggere le persone.

Ringrazio tutti coloro che mi hanno espresso sostegno e vicinanza ma le dimissioni dalla carica di Consigliere sono l’unico modo che oggi vedo per contrastare lo stillicidio quotidiano cui abbiamo finora assistito. Non potrei farlo, efficacemente e senza coinvolgere altre persone, restando al mio posto.

Giacomo Simoncini

San Marino 12 Ottobre 2023