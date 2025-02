San Marino. Ginnastica: alla “Ritam Cup” di Belgrado buone prestazioni delle sammarinesi, Emma Fratti settima alla finale nastro

La Federazione Sammarinese Ginnastica, con le atlete junior Eva Bombagioni ed Emma Fratti e senior Gioia Casali, accompagnate dall’allenatrice Erika Alimonti, ha partecipato al torneo internazionale di ginnastica ritmica “Ritam Cup”a Belgrado, in Serbia, nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 aprile. Le prime a scendere in pedana sono state EvaBombagioni con il cerchio (21.750) e la palla (22.250), seguita da Emma Fratti al cerchio (25.350) e alla palla (20.750). Purtroppo qualche errore ed imprecisione in queste prime due rotazioni ne hanno compromesso il risultato complessivo. La giornata successiva è iniziata con la performance di Bombagioni alle clavette (23.000) seguito dal nastro (20.000), concludendo la sua trasferta in ventinovesima posizione nella classifica finale, superando ginnaste provenienti da Andorra e Cipro. Per Emma Fratti, dopo gli esercizi alle clavette (23.350) e al nastro (24.700) un diciannovesimo posto, riuscendo nell’ultimo attrezzo anche a conquistare una meritata finale. In questa occasione è scesa in pedana confrontandosi con le migliori atlete del torneo, chiudendo al settimo posto assoluto. Gioia Casali, al suo debutto nella categoria Senior a livello internazionale, impegnata con quattro attrezzi eseguiti nel pomeriggio di sabato e condotti con grinta e sicurezza, ha ottenuto un meritato 26.950 al cerchio (suo miglior punteggio a livello internazionale), 24.800 alla palla, 25.400 alle clavette e 21.600 al nastro con un totale di 98.750 che le è valsa la ventunesima posizione nella classifica generale, lasciandosi alle spalle ginnaste provenienti da Paesi quali Canada, Porto Rico, Slovacchia, Slovenia, Israele e Bosnia-Erzegovina.