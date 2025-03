San Marino, ginnastica ritmica: due nuovi giudici internazionali per la Federazione

Un altro importante passo per la ginnastica ritmica sammarinese: Luna Casadei e Lucia Castiglioni hanno recentemente conseguito il titolo di giudice internazionale, dopo aver superato con successo l’esame a Sofia, con punteggi eccellenti. Questo risultato segue il riconoscimento di Federica Protti, che lo scorso dicembre ha partecipato al corso per giudici intercontinentale a Losanna, confermando così l’alto livello della formazione tecnica delle allenatrici sammarinesi.

Con questi nuovi traguardi, la Federazione Sammarinese Ginnastica rafforza la sua presenza nel panorama internazionale, aprendo le porte a future convocazioni in competizioni di rilevanza mondiale. La Federazione si congratula con le tre giudici, Luna Casadei, Lucia Castiglioni e Federica Protti, per il brillante successo e per l’importante contributo alla crescita del movimento ginnico sammarinese.

Un segno concreto dell’impegno e della passione che caratterizzano la ginnastica ritmica a San Marino.