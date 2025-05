San Marino. Giochi dei Piccoli Stati – Andorra 2025: Volley/ Nazionale rosa in corsa per una medaglia

Le ragazze schiacciano Andorra e si candidano per il bronzo

Torneo femminile. San Marino – Andorra 3 a 1 (25/22 25/9 25/11). Nella seconda delle sue partite di questo torneo femminile di volley dei Giochi dei Piccoli Stati, San Marino batte nettamente le padrone di casa di Andorra e resta in corsa per la conquista di una medaglia. In questo senso potrebbe essere decisiva la partita di sabato mattina contro il Principato di Monaco. In ogni caso, c’è da giocare prima contro Cipro, vera favorita per la conquista dell’oro.

Cronaca. Primo set in sostanziale equilibrio fino alla fine. Pedrelli mette il punto del 24/22 con un attacco da posto 2 e De Gregorio mura l’attacco ospite da posto 4: 25/22 e primo parziale in cassaforte. Partenza sprint per San Marino nella seconda ripresa di gioco (6/0) e 9 a 1 quando le iberiche chiamano il loro primo time-out. Gli attacchi sammarinesi causano sempre problemi alla difesa e al muro avversari e il set diventa un monologo che finisce prestissimo sul 25/9. Il terzo parziale sembra la continuazione del secondo: Pasolini e compagne prendono subito il largo (10/3) e impongono il loro gioco affermandosi per 25/11.

“Siamo partite un po’ contratte perché sapevamo che dovevamo vincere – è il commento del Ct Cristiano Lucchi a fine partita. – Ci siamo incaponite nel voler portare i colpi e Andorra difendeva tutto. Rotto il ghiaccio, dal secondo set abbiamo fatto il nostro gioco e siamo andate via tranquille. Adesso affrontiamo Cipro, che è molto forte, mentre credo che la partita di sabato contro Monaco sarà la nostra finale. Ma la partita di domani dobbiamo affrontarla con l’obiettivo di fare bene per arrivare preparati al match con Monaco che, tra l’altro, domani riposerà. Comunque noi abbiamo il nostro percorso e quel che conta è che la squadra continui a crescere”.

Tabellino San Marino. Muccioli 7, Ghinelli 5, Guerra 1, Menicucci 4, Pasolini (L), Pedrelli 4, Magalotti 9, Tiezzi 1, Tura 8, De Gregorio 12, Zanotti, Stefanelli 2. Ace 5. Battute sbagliate 10. Muri punto 8. Ct Cristiano Lucchi.

La classifica alle ore 18 del 28 maggio.

1-Cipro (2 vittorie, 0 sconfitte, 6 set vinti, 0 persi) punti 6

2-Lussemburgo (2 vittorie, 0 sconfitte, 6 set vinti, 0 persi) punti 6

3-San Marino (1 vittorie, 1 sconfitte, 3 set vinti, 3 persi) punti 3

4-Monaco (1 vittorie, 2 sconfitte, 3 set vinti, 6 persi) punti 3

5-Andorra (0 vittorie, 3 sconfitte, 0 set vinti, 6 persi) punti 0

Le prossime partite della nazionale femminile: Cipro – San Marino (30 maggio ore 11). Monaco – San Marino (31 maggio ore 9).

Nelle foto: Cristiano Lucchi “catechizza” la nazionale durante un time-out. La nazionale ascolta l’inno prima del match contro Andorra.

Federvolley San Marino

San Marino, 29 maggio 2025