San Marino. Giochi dei Piccoli Stati d’Europa: nella mattinata nuoto e tennistavolo regalano due argenti e due bronzi

PRINCIPATO DI ANDORRA (30 maggio 2025) – Mattatori della vasca i sammarinesi che hanno chiuso l’avventura andorrana con altre due medaglie, entrambe d’argento, portando il totale a 13 podi, record ai Giochi dopo le 9 conquistate a Malta nel 2023. Nella piscina del Centre Esportiu di Serradells è tornata protagonista Elisa Celli che, dopo il fantastico oro di ieri nei 200 metri rana, questa volta ha preso l’argento nei 50m della stessa specialità. Per lei terza medaglia ai Giochi, con questo secondo posto in 32.89 dietro l’islandese Birgitta Ingolfsdottir. Subito dopo è stato il turno di Giacomo Casadei, impegnato nei 50m rana, che ha chiuso al sesto posto con il tempo di 29.03. A seguire è toccato a Loris Bianchi nella prima semifinale dei 400m misti, conclusa con il quinto tempo (4:58.53), e poco dopo anche Casadei nella seconda semifinale conclusa con l’ottavo tempo (4:58.94). Nella classifica finale hanno concluso al dodicesimo posto (Bianchi) e al tredicesimo (Casadei). Infine, è stato il turno della staffetta 4×100 mista nella quale sono scesi nell’ordine Matteo Oppioli, Elisa Celli, Alessandro Rebosio e Ilaria Ceccaroni ottenendo uno straordinario secondo posto con il tempo 4:02.86, dietro all’Islanda: questa è stata la 23° medaglia per San Marino che ha così superato i podi complessivi ottenuti ai Giochi di Malta (22).

TENNISTAVOLO – Due bronzi nella gara a squadre per il tennistavolo. Nelle semifinali andate in scena questa mattina le titane hanno perso per 3-1 contro Malta, con vittoria in singolare di Yan Chimei. La squadra maschile formata da Mattia Berardi, Federico Giardi e Lorenzo Ragni non è invece riuscita a strappare un punto ai maltesi, che si sono imposti per 3-0. Si chiude con un bottino di quattro bronzi, dopo quelli conquistati martedì dai doppi, l’esperienza del tennistavolo ai Giochi dei Piccoli Stati.

PALLAVOLO – Nella sfida giocata nella serata di ieri i biancazzurri del volley hanno superato 3-1 Monaco (25-21 25-19 18-25 25-17) mettendo una seria ipoteca sulla medaglia di bronzo. Ai titani del CT Roberto Pascucci, infatti, basterà un punto della sfida di oggi pomeriggio contro Andorra per essere certi del terzo posto. In mattinata sono tornate in campo anche le ragazze del CT Lucchi. Contro Cipro, favorita per la medaglia d’oro, le biancazzurre hanno incassato una sconfitta per 3-0 (25-18 25-22 25-13). Anche per le ragazze sarà decisiva la prossima sfida, che le vedrà opposte domani mattina a Monaco.

In mattinata è in iniziato anche il programma della ginnastica ritmica che terminerà nel pomeriggio e alle 18:oo è previsto il debutto della portabandiera Jasmine Verbena nel solo tecnico.

