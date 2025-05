San Marino. Giochi dei Piccoli Stati d’Europa: prima giornata con 8 medaglie. Oro di Sansovini nei 100 metri piani

PRINCIPATO DI ANDORRA (27 maggio 2025) – Otto medaglie, una d’oro, tre d’argento e quattro di bronzo, sono il bilancio della prima giornata di gare alla 20ª edizione dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa. La prima medaglia è venuta, nel pomeriggio, dal karate, in quella che è stata anche la prima volta di questa disciplina in 40 anni della manifestazione. Emanuele Magnelli nel kumite +84 kg è arrivato in finale per l’oro perdendo il primo incontro contro il lussemburghese Alexander Davies (4-0), per poi vincere i due incontri successivi 8-5 contro Stylianou (Cipro) e 1-0 contro Koska (Malta). In finale è stato sconfitto per 2-0 da Nemanja Jovovic (Montenegro). “Mi sento tra le nuvole, non mi aspettavo questo risultato – ha detto Magnelli -, è bellissimo vincere una medaglia alla prima partecipazione ai Giochi. Dedico questo argento alla famiglia, a mio padre che è anche il mio allenatore e alla mia fidanzata che mi stanno sempre accanto. Ringrazio il CONS per il grande supporto che mi ha dato in questi mesi di preparazione, mi riempie d’orgoglio rappresentare San Marino”. Ha combattuto anche Michele Callini, nel kumite -60kg: ha perso la prima sfida contro il montenegrino Vojinovic (5-0) e Gavriel (8-1).

NUOTO

La seconda medaglia d’argento della giornata l’ha ottenuta nel nuoto Matteo Oppioli nei 100 metri stile libero con il tempo di 49.75 dopo una prestazione in finale veramente autorevole. In vasca è poi entrato Alessandro Rebosio per i 200 farfalla: è partito bene lottando per il podio fino all’ultima vasca e chiudendo al 5° posto. Attesissimo Loris Bianchi negli 800 metri stile libero. Protagonista per larga parte della gara, ha ottenuto la medaglia di bronzo (8:27.58). L’ultima grande emozione in piscina l’hanno riservata i quattro ragazzi della staffetta 4×100 che hanno conquistato il bronzo (3:27.56) con Matteo Oppioli, Giacomo Casadei, Alessandro Rebosio e Loris Bianchi nell’ultima decisiva frazione per salire sul podio. Nei 100 stile libero femminili per Ilaria Ceccaroni è arrivato il 6° posto con 58.83, personal best.

TENNISTAVOLO

Sono arrivati due belle medaglie di bronzo dal tennistavolo. Nelle due semifinali, che vedevano entrambe le coppie opposte a Cipro, si è fermata la corsa all’oro. La coppia maschile Federico Giardi-Lorenzo Ragni ha ceduto 3-1 a Elia-Yiangou, mentre il doppio femminile Chiara Morri-Yan Chimei si è dovuto arrendere per 3-2 ad Avraam-Meletie. Buona la partenza dei pongisti sammarinesi, ora attesi dai singolari.

TIRO A VOLO

Sono iniziate anche le qualifiche del tiro a volo. Bene Alessandra Perilli che dopo le prime tre serie da 25 piattelli ha chiuso davanti a tutte con 73/75, mentre Martina Tonini ha totalizzato 65/75, a solo un piattello dalla seconda posizione. Domani mattina le ultime due serie da 25 piattelli e nel pomeriggio la finale per le medaglie. Sono scesi in pedana, a 1.850 metri di altitudine, anche Gian Marco Berti e Simone Rigoni: il primo ha sparato 73 piattelli su 75, restando a un solo piattello dalla prima posizione, e buona prova anche di Simone Rigoni con 70/75 a un piattello dalla zona finale.

TENNIS

Nel secondo singolare della giornata, Talita Giardi ha dovuto cedere il passo alla cipriota Nina Andronicou, che si è imposta per 6-0 6-3. Esordio vincente per il doppio composto da Marco De Rossi e Francesco Giorgetti, che oggi si sono imposti per 6-3 6-2 sugli islandesi Bonifacius- Magnusson e accedono ai quarti di finale. De Rossi e Giorgetti torneranno in campo domani per gli ottavi del tabellone singolare, dove hanno ricevuto un Bye al primo turno. De Rossi sfiderà l’islandese Bonifacius, mentre Giorgetti se la vedrà con Moritz Glauser, del Liechtenstein. In campo nuovamente anche Alletti e Giardi, che nei quarti di finale del tabellone di doppio femminile affronteranno le andorrane Carana e Jiménez. Nel tardo pomeriggio toccherà al doppio misto Alletti-Giorgetti.

ATLETICA LEGGERA

La serata andorrana si è illuminata d’oro con la strepitosa affermazione di Francesco Sansovini che nei 100 metri piani, con il tempo di 10.56, ha bruciato la concorrenza chiudendo davanti all’islandese Gunnarsson (10.61) dopo una grande progressione. Per Sansovini, che ha ricevuto i complimenti e la medaglia d’oro dai Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi, la conferma del successo ottenuto nell’edizione del 2023 a Malta. Stavolta il livello della competizione è stato più alto per i tempi di accesso degli altri finalisti, soprattutto di Islanda e Cipro. Nella batteria dei 100 metri maschili Giammarco Gulini ha fatto il 5° tempo con 11.43. Nei 100 metri femminili è arrivato l’argento per Alessandra Gasparelli con il tempo di 11.73, dietro a Cipro, con la medaglia consegnata dalla Reggenza. Nella semifinale dei 100 metri femminili da segnalare anche il 6° tempo di batteria di Rebecca Guidi (13.16). Nei 400 maschili 4° tempo di batteria in due distinte semifinali per Alessandro Gasperoni (49.17) e Probo Benvenuti (49.38). Greta San Martini nel salto in lungo con la misura di 5,51 metri, personal best, ha ottenuto il 5° posto nella sua prima esperienza ai Giochi. Nel salto in alto, 4° posto in finale per Simone Piva, alla prima esperienza, con la misura di 2,03 metri, personal best. Nel salto con l’asta, 4° posto per Martina Muraccini con la misura di 3,40 metri.

FOTO ©Andrea Masini/CONS