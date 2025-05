San Marino. Giochi dei Piccoli Stati d’Europa: stasera la cerimonia d’apertura, domani le prime gare

PRINCIPATO DI ANDORRA (26 maggio 2025) – La cerimonia di apertura, questa sera (ore 21.30) all’Estadio Nacional, apre la 20ª edizione dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa, ai quali la delegazione olimpica di San Marino partecipa con il maggior numero di atleti nella storia (85). La cerimonia, la prima di Christian Forcellini da presidente del CONS, sarà un concentrato di spettacolo, musica, luci, colori, la mascotte (il Tamarro) a dominare la scena con l’immancabile sfilata delle 9 delegazioni partecipanti (Andorra, Cipro, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Montenegro, San Marino), l‘accensione del braciere olimpico, i saluti delle istituzioni olimpiche e governative. Ci saranno il presidente del CIO, Thomas Bach, che il prossimo giugno avrà il passaggio di consegne con Kirsty Coventry, eletta il 20 marzo scorso decima presidente del Comitato Olimpico Internazionale, e il presidente dei Comitati Olimpici Europei Spyros Capralos. Bach parteciperà anche alla cena di gala della famiglia olimpica dei Piccoli Stati d’Europa, in programma domani sera (martedì 27 maggio), insieme a Carlo Mornati che il 28 febbraio scorso è stato eletto segretario generale dei Comitati Olimpici Europei. Nello stadio andorrano sono attesi i Capi di Stato e di Governo dei 9 Paesi della famiglia dei Piccoli Stati d’Europa, tra i quali gli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi, con i Segretari di Stato Rossano Fabbri per lo Sport e Luca Beccari per gli Affari Esteri. I Capitani Reggenti e i Segretari di Stato al seguito della delegazione olimpica sammarinese hanno portato ieri sera (domenica 25 maggio) all’hotel Roc Blanc, insieme al presidente del CONS Forcellini, il saluto rivolgendo parole d’incitamento per gli atleti invitati a dare il massimo per onorare la bandiera biancazzurra.

Da domani, martedì 27 maggio, le prime gare che vedranno impegnati i sammarinesi con un ricco programma nell’atletica (eventuali finali dei 100 metri nel tardo pomeriggio), batterie e finali del nuoto, karate, judo, la crono femminile e maschile nel ciclismo ma anche pallavolo maschile, che sfiderà l’Islanda, tennis con il primo turno del tabellone doppio e singolo, tennistavolo e tiro a volo.

FOTO ©Andrea Masini/CONS