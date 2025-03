San Marino. Giornata Mondiale Fair Play 2024

La parte scientifico culturale prevede alcune riflessioni con gli interventi di due sportivi Sergio Luconi e Luca Venturelli, a cui farà seguito la presentazione del libro “ Magica Gilly “ 50 giochi per veri illusionisti con l’autrice Giliana Flore; tutti è tre sono anche in nomination ai Premi Fair Play 2024. Seguirà poi la Cerimonia di Premiazione delle diverse categorie dei Premi Fair Play conferiti da CNSFP, il Premio Donna Fair Play conferito da Soroptimist Single Club San Marino, il Premio Giovani Fair Play conferito dai Media Partner San Marino RTV e L’Informazione di San Marino, il Premio Fair Play Stampa Sportiva conferito da Associazione Sammarinese Stampa Sportiva. A tutti i premiati sarà consegnato anche il “ San Marino International Fair Play Passport.” Mentre Domenica 8 settembre 2024 ore 10 al Campo Sportivo Ezio Conti di Dogana “ Il Fair Play scende in campo “ con l’incontro amichevole di Calcio Giovanile ASD Paperino San Giorgio (Prato) vs SFA Serravalle Football Academy (Castello di Serravalle). I presenti potranno poi anche apprezzare e ascoltare alcuni brani musicali dell’artista internazionale Ronnie Jones per la sua musica caratterizzata da influenze soul, blues, funky. La Giornata Mondiale Fair Play avrà la conduzione tutta al femminile con Maria Rita Morganti e Sara Serafini. Il World Fair Play Day è una iniziativa culturale sportiva ideata per promuovere il Fair Play e i Valori Etici nello Sport e Società Civile.