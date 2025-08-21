San Marino, Giornata Mondiale Fair Play: omaggio a Lucio Dalla con il Premio alla Memoria

San Marino si prepara ad accogliere un momento speciale nell’ambito dell’8ª Giornata Mondiale Fair Play, in programma lunedì 8 settembre 2025 alle ore 21 presso la Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle. In questa occasione, il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) conferirà un prestigioso riconoscimento a Lucio Dalla, assegnandogli il Premio Fair Play alla Memoria.

Lucio Dalla, tra i più grandi autori e musicisti italiani, è noto per la capacità di coniugare la cultura alta e quella popolare, componendo testi profondi e riflessivi accanto ad altri più leggeri e giocosi, sempre accompagnati da un’eclettica veste musicale. La sua arte ha spaziato dal jazz alla lirica, dalla musica brasiliana e napoletana al pop contaminato di funk, dimostrando una poliedricità rara nel panorama musicale italiano.

Oltre al talento artistico, Dalla ha espresso con passione un sincero omaggio al mondo dello sport e dei motori, celebrando icone come Nuvolari, Baggio, Ayrton Senna e le storiche competizioni come la Mille Miglia, spesso anche cantando testi scritti da altri autori.

La sua sensibilità e il profondo impegno spirituale lo hanno portato a schierarsi contro ogni forma di guerra, affrontando tematiche sociali e politiche in brani come Quand’ero soldato, Futura, Washington e Henna, lungo tutta la sua carriera.

Fabio Medda, biografo di Lucio Dalla, sottolinea come la sua musica e la sua vita siano state un costante invito a privilegiare l’uomo e la pace, valori che rendono l’omaggio del CNSFP un riconoscimento particolarmente significativo.

La serata della Giornata Mondiale Fair Play sarà quindi non solo un momento di celebrazione dello sport e dei valori etici ad esso collegati, ma anche un tributo alla memoria di un artista che ha saputo unire musica, cultura e impegno civile, lasciando un segno indelebile nella storia italiana.