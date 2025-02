San Marino. Giornata Mondiale Fair Play: Premi Fair Play

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) comunica che in occasione della “ 8^ edizione Giornata Mondiale Fair Play “ in programma per il giorno Lunedì 8 settembre 2025 ore 21 presso la Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle, San Marino è prevista, nel ricco Programma, l’attesa Cerimonia di Premiazione delle diverse categorie dei Premi Fair Play 2025 conferiti a coloro che si sono particolarmente distinti nello sport e nella vita.

In ossequio alle line guida della propria Organizzazione Internazionale European Fair Play Movement (EFPM) i Premi Fair Play rappresentano il cuore pulsante dello sport, dove la competizione, la rivalità si intrecciano in un abbraccio in cui emergono significativi momenti che trascendono dal risultato sportivo.

Sono attimi di Fair Play, di Gesti, di Carriere, di Promozioni e non solo che parlano di rispetto, solidarietà e umanità; un viaggio che ispirano e arricchiscono il variegato panorama sportivo e anche la vita quotidiana di tutti noi. Il Fair Play è una filosofia fondamentale nello sport, che va oltre la semplice competizione per la vittoria, rappresenta una Scuola di vita che insegna a rispettare gli avversari, gli arbitri e le regole del gioco, creando un ambiente di Lealtà e Amicizia. Il Fair Play non è solo un concetto astratto ma una pratica che coinvolge ogni sport, ogni atleta e i suoi interpreti principali per incoraggiare e stimolare tutti gli sportivi a comportarsi in modo lineare per costruire e interpretare una Cultura di Fair Play che è essenziale non solo per il mondo dello sport ma anche per la nostra società in generale, promuovendo i valori e i principi universali del Fair Play. A tutti i premiati dell’evento sammarinese verrà conferito anche il “ Passaporto Internazionale Fair Play San Marino “ un Passaporto simbolo che promuove i Valori Olimpici e i Valori Etici e Fair Play di tutti gli Sport.

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP