San Marino. Giornata Mondiale Fair Play: Premi Fair Play al Gesto 2025

In occasione della “ 8^ edizione Giornata Mondiale Fair Play “ in programma Lunedì 8 settembre 2205 ore 21 alla Sala Polivalente Little Tony di Serravalle, il ricco programma prevede un momento speciale e solenne con la Cerimonia di Premiazione delle diverse categorie dei Premi Fair Play 2025 che andremo a presentare per ogni singola categoria.

Il Consiglio Direttivo del CNSFP ha individuato per questa edizione i seguenti premiati che riceveranno il PREMIO FAIR PLAY AL GESTO:

Alessandro Andreozzi ( Motociclismo)

Filippo Rovelli (Motociclismo)

Carlo Della Gatta (Calcio Giovanile Riccione Calcio 1926)

Fabio Donati (Attività Subacque)

Leonardo Ingrassia (Calcio Giovanile Cailungo)

Bruno Pelliccioni (Rally Terra Storico)

Arianna Emma (Scherma)

ASD Atletico Castellazzo (Calcio Allieve Femminile)

Lorenzo Tura (Canicross)

Gloria Castronovo (Judo)

Racconti, Storie, Episodi virtuosi da imitare che ciascuno ha saputo ben interpretare ispirandosi ai principi e ai valori del Fair Play nella disciplina sportiva praticata con spirito di amicizia, solidarietà, tolleranza, inclusione; il Fair Play rappresenta un potente insegnamento maestro di vita all’Educazione che va oltre il semplice rispetto delle regole scritte in cui lo spirito del Fair Play è profondamente radicato nell’ideale olimpico.

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play desidera congratularsi con i premiati che riceveranno i meritati riconoscimenti.

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP