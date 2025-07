San Marino. Giornata Mondiale Fair Play: relatori Paolo Filippini e Daniele Colasuonno

E’ iniziato il “ Countdown” che porta all’atteso evento sammarinese annuale e ripetitivo nel tempo della “ 8^ edizione Giornata Mondiale Fair Play “ in programma sul Monte Titano Lunedì 8 settembre 2025 ore 21 alla Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle, San Marino.

La parte scientifico culturale del ricco programma di questa edizione è affidata a due interessanti e piacevoli Relatori: Paolo Filippini Coach e Consulente per Imprenditori e Professionisti ambiziosi che vogliono decidere di fare azione e alzare al massimo le loro performance nella vita e nel lavoro. Regolare bene la bussola personale ti darà direzione, efficacia e dirompenza; che relazionerà sul tema: “ La Vittoria è un’Attitudine, e non un Risultato.”

Mentre Daniele Colasuonno Autore di narrativa sportiva e sociale, Recensore di libri sul calcio, Autore della pagina FB Libri, racconti e storie di Un altro calcio, affermato Scrittore di racconti sportivi, relazionerà sul tema: “ Fair Play: quando il gioco è di tutti.” Un appuntamento da non perdere.

La Giornata Mondiale Fair Play presta una particolare attenzione alla “ Cultura Sportiva “ che si riferisce all’insieme di conoscenze, valori, comportamenti e tradizioni legati al mondo dello sport e non solo; che comprendono sia la pratica sportiva in sè che l’atteggiamento con cui ci si approccia ad essa, promuovendo valori come lealtà, rispetto delle regole, Fair Play e spirito di squadra. Una sana Cultura Sportiva contribuisce anche alla formazione educativa dell’individuo e alla crescita della società.

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP