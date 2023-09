San Marino. Giornate del Cinema Romeno a San Marino: 15, 16 e 17 settembre

Le Giornate del Cinema Romeno si terranno a San Marino il 15, 16 e 17 settembre, presso il Cinema Concordia di Borgo Maggiore. L’evento, patrocinato dalle Segreterie degli Esteri e della Cultura, dalla Giunta di Castello di Borgo Maggiore, dall’Ambasciata della Romania in Italia e San Marino è organizzato dagli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino – San Marino Cinema.

L’ evento celebra l’arte e la cultura cinematografica proveniente dalla Romania, a testimonianza ulteriore degli ottimi rapporti che intercorrono tra i due Paesi.

Durante questi giorni, il pubblico avrà l’opportunità di immergersi nell’universo cinematografico romeno, scoprendo le opere di talentuosi registi provenienti da questo paese.

Il cinema romeno, ha ultimamente confermato doti di eccellenza ed originalità, facendo crescere e debuttare un’intera generazione di cineasti, la più parte dei quali attiva dalla fine degli anni Novanta. Una crescita avviata con la delocalizzazione verso la Romania delle produzioni statunitensi ed europee, e portata avanti col talento degli emergenti: si pensi, oltre a Mungiu, a Corneliu Porumboiu e a Cristi Puiu, a C?t?lin Mitulescu e a Radu Muntean o al prematuramente scomparso Cristian Nemescu, quasi tutti formatisi ?in casa?, all’Università Nazionale d’Arte Teatrale e Cinematografica «Ion Luca Caragiale». Film makers che, già ostentano la maturità stilistica necessaria a raccontare il proprio Paese e le contraddizioni che lo affliggono, sempre mantenendo uno sguardo asciutto ed essenziale. Pur dovendosi confrontare con budget modesti e con ristretti tempi di realizzazione, e nonostante l’assenza di star affermate (compensata, però, da interpreti d’indubbia professionalità), il nuovo cinema romeno sembra finalmente essere riuscito a catturare l’attenzione internazionale. Con uno sguardo vigile e diretto, senza mediazioni o compromessi, i registi della «nuova onda» romena (Noul Val Românesc, appunto) portano avanti un cinema politico che, quand’anche riferito a una specifica situazione nazionale, non perde mai la capacità di raccontare in modo icastico un Paese, la sua società e il conseguente coacervo di contraddizioni economiche e sociali. (Francesco Saverio Marzaduri “ OrizzontiCulturali”)

La rassegna presenterà una selezione di film che rappresentano al meglio l’eccellenza del cinema contemporaneo di Romania. I registi romeni hanno saputo conquistare il pubblico e la critica con la loro sensibilità artistica e la loro capacità di affrontare tematiche universali e la rassegna sarà un’occasione unica per immergersi nella cultura romena e per apprezzare il contributo che ha dato al mondo del cinema.

La popolazione è invitata a partecipare sia alle proiezioni che all’inaugurazione che si terrà venerdì 15 settembre, con le autorità presenti che formuleranno i saluti istituzionali seguiti da un intervento della critica cinematografica Manuela Cernat. Alle ore 18:30, verrà proiettato il film “Le Nozze Mute” di Horatiu Malaele, seguito da un incontro con il regista.

Sabato 16 settembre, saranno presentate due proiezioni: alle ore 17:30 “Marocco” di Emanuel Parvu e alle ore 21:00 “Gente Perbene” di Paul Negoescu.

L’ultimo giorno, domenica 17 settembre, alle ore 17:30 verrà proiettato “La Scala” di Vlad Paunescu, seguito alle ore 21:00 da “La Gomera” di Corneliu Porumboiu.

Le sinossi dei film sono disponibili sul sito www.sanmarinocinema.sm

Per informazioni: Istituti Culturali tel 0549 882452 – Cinema Concordia 0549 883030