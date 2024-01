SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

In campo una sola squadra nel fine settimana. Si tratta degli Under 17 di Bonesso, attesi dal Cesena per il derby della 14° giornata di campionato, la penultima del girone di andata. I giovani Bianconeri attendono i Titani domani alle 11:00 al Centro Sportivo Alberto Rognoni.

