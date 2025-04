San Marino. Giovanili: le Titane della Primavera ripartono con il Cesena, in programma due tornei tra domenica e martedì

SETTORE FEMMINILE

Nel fine settimana tornerà in azione, dopo una lunga pausa, la formazione della Primavera della San Marino Academy, in campo sabato alle 15:00 a Domagnano contro la capolista Cesena. L’Under 17, dopo tre partite consecutive giocate in casa, tornerà in trasferta contro il Modena, sabato alle ore 18:00, con l’obiettivo di centrare la quarta vittoria consecutiva. Per quanto riguarda le Titane dell’Under 15, reduci dalla prima sconfitta dopo sei vittorie consecutive, scenderanno in campo domenica alle ore 15:30, in trasferta contro l’Etica Ludis. Infine, L’Under 12 giocherà l’ultima giornata della Fase Primaverile, sabato alle 15:00 contro il Tre Penne/Tre Fiori a Faetano.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Questo weekend avrà solo una squadra nazionale impegnata in una gara ufficiale: si tratta dell’Under 16 che giocherà domenica alle 14:00, in trasferta contro il Legnago Salus. I ragazzi di Bonesso sono in serie aperta da tre partite e vorranno sicuramente continuare così. L’Under 17 di Di Maio, a riposo in campionato, parteciperà invece al Torneo Zini di Rubiera e scenderà in campo martedì alle 19:00 contro l’Ancona. La Primavera 4, invece, ha terminato il campionato sabato scorso con una bella vittoria contro il Legnago Salus.

Campionati provinciali, interprovinciali e regionali

Campionato terminato per l’Under 18 di Magnani, che ha chiuso con una sconfitta contro l’Endas Monti. Per quanto riguarda, invece, le partite di questo fine settimana, l’Under 17 Provinciale di Venerucci giocherà sabato alle 15:30, in trasferta contro l’A.S.A.R, provando a bissare la recente vittoria ottenuta con lo Young Santarcangelo. L’Under 16 Interprovinciale ospiterà il Morciano allo stadio di Montecchio nella mattinata di domenica alle ore 10:30. Riguardo le due squadre Under 14 iscritte a campionati provinciali, i ragazzi di Piselli saranno in trasferta domenica alle 10:30 contro la Dea Rimini, mentre i ragazzi di Valentini giocheranno in casa contro il Project Rimini, sabato alle 16:00. Infine gli Under 13 Professionisti di Mastini saranno impegnati nel Torneo Città Verucchio che si svolgerà domenica a partire dalle ore 19:00: avversarie dei Titani, Sammaurese, Polisportiva Garden e Project Rimini.

Anche le due formazioni degli Esordienti scenderanno in campo questo weekend, con la squadra di Astolfi che sfiderà l’Accademia Marignanese domenica alle ore 10:30 a Montegiardino, mentre i ragazzi di Campagna saranno in trasferta contro l’Accademia Rimini sabato alle 15:00.

SETTORE FUTSAL

L’Under 19 giocherà l’ultima partita di campionato domenica alle 11:00 contro il Balça Poggese sul parquet della Palestra di Acquaviva. L’obiettivo dei ragazzi di Selva è quello di riscattare un mese caratterizzato da una serie di risultati non positivi.

Ufficio Stampa