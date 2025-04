San Marino. Giovanili: le U17 infliggono il primo k.o. alla capolista, vittoria con doppio sorpasso per gli U17

SETTORE FEMMINILE

Anche la capolista cade sotto i colpi delle Under 17, che inanellano la quinta vittoria consecutiva superando la S.P.A.L. per 3-1. Quest’ultima non aveva mai perso, prima di ieri: nove vittorie su nove nella Seconda Fase Regionale. Ma allo stadio di Fiorentino le riesce solo di segnare la rete della bandiera dopo il 3-0 parziale inaugurato da Terenzi al 1’ e completato da Lozzi (31’) e Gambuti (67’). È Osti, all’84’, a rendere meno amaro il pomeriggio delle ragazze ferraresi, ora esposte ad un possibile attacco del San Nicolò – in campo mercoledì – ma in ogni caso rimaste fuori portata per la San Marino Academy, che, con una gara sola da giocare ancora, deve pensare esclusivamente a difendersi dal Rimini, scavalcato dalle Titane al terzo posto proprio in virtù del successo di ieri. Rinviata al 7 maggio (ore 17:30, campo di Faetano) la gara delle Under 15 contro il Rimini. La Primavera farà invece visita alla Ternana mercoledì alle 15:00.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Gli Under 17 superano di slancio l’Arzignano Valchiampo e scavalcano in un colpo solo Vis Pesaro e Union Clodiense, continuando a tenere nel mirino il Padova, che precede i ragazzi di Di Maio al 7° posto con due lunghezze appena di vantaggio. La gara valevole per la penultima giornata di campionato, disputata a Dogana, si “stappa” dopo neanche due giri di lancetta, quando colpisce Simone Tamagnini che poi, tra il 7’ e il 59’, completerà il proprio hat trick portando l’Academy sul 3-0 parziale. Basso fa un timido tentativo di rimonta per l’Arzignano, che tornerà a subire gol al 71’: è Meloni a fissare il definitivo 4-1. Tornano a muovere la classifica anche gli Under 16, che però devono accontentarsi di un solo punto in casa del Vicenza, terzo in classifica. Marra sbaglia un calcio di rigore al 57’, ma in capo a soli 3’ pensa Ciacci a portare avanti i Titani. Meneguzzo evita la capitolazione dei padroni di casa a 5’ dall’80’. Arriva il secondo 0-3 consecutivo per gli Under 15, battuti in casa dall’Arzignano, che per effetto di questo successo scavalca in classifica proprio i ragazzi di Vanni, oltre al Legnago Salus. Apre le marcature Balbi al 7’; poi sono Segna (23’) e Marchioro (39’) a completare lo score di Fiorentino.

Campionati provinciali, interprovinciali e regionali

Larga vittoria degli Under 17 Provinciali nel match casalingo con il Corpolò “B”. Il 7-0 di Domagnano è aperto da Bollini, accompagnato nel tabellino da Biordi, due volte da Pasquali e infine da Mularoni, De Biagi e Santi. La squadra di Venerucci tornerà in campo nell’infrasettimanale (mercoledì 30, ore 17:30) per sfidare a domicilio l’altro Corpolò, la formazione “A”. Martedì tocca invece agli Esordienti “B” far visita al Bellaria Igea Marina (ore 15:30).

Campionato Under 17 Serie C, 29. giornata | San Marino Academy – Arzignano Valchiampo 4-1

SAN MARINO ACADEMY

Conti, Delvecchio (71’ Colombini), Baiardi (75’ Zavoli), Pennacchini (71’ Deronjic), Montali, Mirchev, Guidi, Arcangeli (75’ N. Tamagnini), Grandoni (61’ Cavallo), Meloni (75’ Raschi), S. Tamagnini (61’ Molinari)

A disposizione: Baldacci, Markaj

Allenatore: Roberto Di Maio

ARZIGNANO VALCHIAMPO

Franchetti, Tessaro, Dalla Riva (75’ Lotto), Jamali, Giacomello (82’ Pasquale), Zanetti (75’ Gostimirovic), Faedo (60’ Tirapelle), De Munari (75’ Tovo), Basso (82’ Guarino), Giannone (60’ Pavan), Fin Giosè

A disposizione: Viale

Allenatore: Franco Bonente

Arbitro: Alberto Duci di Reggio Emilia

Assistenti: Federico Corbelli di Rimini, Simone Dall’Ara di Cesena

Ammoniti: Giacomello, Arcangeli, Colombini

Marcatori: 2’, 7’ e 59’ S. Tamagnini, 68’ Basso, 71’ Meloni

Campionato Under 16 Serie C, 25. giornata | L.R. Vicenza – San Marino Academy 1-1

L.R. VICENZA

Simionato, Palmisano (72’ Pomiato), Cazzaro (61’ Balzan), Fontana, Castiglion, Cristofari, Kafi (41’ Marin), Vettoretto (72’ Manzo), Meneguzzo, Di Benedetto (41’ Pavan), Martini (61’ Vasta)

A disposizione: Scialpi, Pan, Finco

Allenatore: Lorenzo Simeoni

SAN MARINO ACADEMY

Bucci, Giuccioli, Balsimelli (81’ Battazza), Tombini, Stefani, Pala (48’ Zavoli), Valentini (48’ Berardi), Cervellini (67’ Cika), Marra, Ciacci (81’ Muccioli), Massenzio (67’ Raschi)

A disposizione: Sami

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

Arbitro: Giacomo Carraro di Padova

Assistenti: Andrea Emanuele Presa e Nereo Sandri di Vicenza

Ammoniti: Pala, Valentini, Vettoretto

Marcatori: 60’ Ciacci, 75’ rig. Meneguzzo

Note: al 57’ Marra sbaglia un calcio di rigore

Campionato Under 15 Serie C, 29. giornata | San Marino Academy – Arzignano Valchiampo 0-3

SAN MARINO ACADEMY

R. Michelotti, A. Ceccoli (74’ Testoni), Prendi, Mazza, Piergiacomi, M. Ceccoli (41’ Borgelli), Shehi (56’ Achilli), Angelini (41’ Frulli), Nicolini (72’ Renzi), Ionni (41’ Lepri), Taini (72’ De Luca)

A disposizione: Azzouine, Gasperoni

Allenatore: Dario Vanni

ARZIGNANO VALCHIAMPO

Hadry, Balbi, Calabretta (74’ Jamaali), Mantovani, Zordan, Ferraro, Russo, Rodeghiero (74’ Tonin), Franchetto (64’ Panciera), Segna, Marchioro (50’ Lovato)

A disposizione: Pinton, Piva, Crocco, Lorenzi

Allenatore: Mirko Piazza

Arbitro: Matteo Angelini di Forlì

Assistenti: Matteo Frasca e Davide Tamburini di Forlì

Ammoniti: Borgelli, Lepri, Zordan, Lovato, Ferraro

Marcatori: 7’ Balbi, 23’ Segna, 39’ Marchioro

