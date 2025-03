San Marino. Giovanili: sesta vittoria consecutiva per le Titane U15, doppio impegno per l’U17 tra domenica e mercoledì

Giovanili: sesta vittoria consecutiva per le Titane U15, doppio impegno per l’U17 tra domenica e mercoledì

SETTORE FEMMINILE

Questo fine settimana giocherà solo la formazione dell’Under 17 della San Marino Academy, in campo domenica alle 10:00 ad Acquaviva, contro il Real Sala Bolognese. Nella giornata di ieri si è svolta invece la partita delle ragazze dell’Under 15, in trasferta contro l’Imolese: dopo il vantaggio casalingo ad opera di Scalini, le Titane la ribaltano grazie alle reti di Riccardi e Castello.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Durante questo weekend tutte le squadre giocheranno in casa. Si parte con la Primavera 4 che affronterà il Trento a Dogana sabato alle 14:30 nella penultima giornata di campionato. L’U17 e l’U15 giocheranno il giorno seguente contro il Caldiero Terme, rispettivamente alle 15:00 e alle 12:00.

Campionati provinciali, interprovinciali e regionali

Turno di riposo questo fine settimana per l’U18 di Magnani. L’U17 Provinciale di Venerucci disputerà due match, entrambi in trasferta: il primo si svolgerà questa domenica contro l’Athletic Poggio alle 10:30, il secondo avverrà mercoledì prossimo contro il Bellaria Igea Marina alle ore 17:00. L’U16 Interprovinciale ospiterà il Novafeltria, allo stadio di Montecchio, nella giornata di domenica alle ore 10:30. Alla stessa ora sempre di domenica, l’U15 Provinciale di Baschetti sarà di scena contro il San Lorenzo a Riccione. Infine, per quanto riguarda le due squadre U14 iscritte a campionati provinciali, i ragazzi di Piselli giocheranno in casa, a Fiorentino, sempre alle 10:30, contro il Rivazzurra mentre i ragazzi di Valentini sono a riposo.

Calendario fitto per gli Esordienti di Campagna. Ieri i Titani erano a Viserba per il match contro il Victoria, terminato 4-4 (rete nel primo tempo di Mikhov). Per quanto riguarda le prossime partite, il primo dei due impegni è previsto per sabato pomeriggio alle ore 16:00 contro il Morciano allo stadio di Montegiardino, mentre il lunedì successivo (31 marzo) saranno in trasferta contro il San Vito alle ore 18:00.

Ufficio Stampa