San Marino. Giovanili: su Titani.TV c’è San Marino Academy-Juventus, il Russi ribalta gli U21 del futsal

SETTORE FEMMINILE

C’è la Juventus nella domenica della squadra Primavera, che dopo essere tornata a muovere la classifica sul campo dell’Hellas Verona, proverà a far valere il fattore casalingo per strappare punti ad una delle formazioni di vertice, attualmente all’inseguimento della capolista Roma con cinque lunghezze di ritardo. La gara fra le Titane e le Bianconere si giocherà a Domagnano domenica alle 14:30, con diretta gratuita sulla piattaforma Titani.TV. Dopo due impegni casalinghi, entrambi coronati dal successo, tornano di scena in trasferta le Under 15, a caccia di conferme sul campo della S.PA.L. Le giovanissime Titane di Del Mastro saranno impegnate domenica alle 10:30. Doppia fatica in agenda per le Under 12, che oggi giocano l’infrasettimanale della 4° giornata di Campionato Sammarinese, mentre domenica saranno di nuovo in campo per la 5°. L’avversario odierno delle piccole Biancoazzurre è il Faetano/San Giovanni (Montegiardino, ore 17:00); quello di domenica, la Virtus (Falciano, ore 11:00).

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Attraverso un comunicato la Lega Pro ha reso noto che la formazione Primavera recupererà mercoledì alle 17:00 la gara della 15° giornata in casa del Pontedera. In questo fine settimana, invece, i ragazzi di Cancelli saranno fermi per la sosta di campionato. Gli Under 15, festeggiato il primo successo in casa del Trento, proveranno a cavalcare l’onda dell’entusiasmo per centrare un altro risultato utile contro il Legnago Salus, ospite del ragazzi di Magnani sabato alle 15:00. Il campo deputato ad ospitare la sfida sarà quello di Dogana, esattamente come nel caso degli Under 17, che riceveranno il Legnago 23 ore dopo. Inizierà infatti alle 14:00 della domenica la sfida tra i Titani di Bonesso e i pari età veneti. Di nuovo in campo dopo la sosta gli Under 16, attesi dalla trasferta in casa della S.PA.L; anche in questo caso si gioca domenica alle 14:00.

Campionati regionali e provinciali

Secondo impegno esterno consecutivo per gli Under 19 Provinciali, che dopo il punto ottenuto in casa dello Young Santarcangelo si preparano a far visita al San Lorenzo, padrone di casa delle sfida che andrà in scena sabato alle 15:00. Dopo la sosta tornano in campo gli Under 17 Provinciali, di scena domenica mattina (ore 10:30) in casa della Stella. Il lunghissimo fine settimana delle formazioni regionali e provinciali sarà aperto oggi dagli Under 14 a nove, ospiti del Fratta Terme (ore 17:00) per la seconda giornata della Poule Scudetto. La terza giornata li rivedrà in campo fra appena due giorni: sabato, infatti, i giovani Titani faranno gli onori di casa nel confronto con la Fornace Zarattini, che si disputerà a Montegiardino a partire dalle ore 16:00. Dopo la sconfitta dello scorso fine settimana, gli Under 14 Provinciali “A” cercano il pronto riscatto tra le mura amiche: i ragazzi di Piselli disputeranno eccezionalmente a Montecchio – alle 10:30 – la gara che li vedrà opposti al Rivazzurra “B”. Le due formazioni provinciali Under 15 hanno invece la continuità nel proprio mirino. Entrambe hanno vinto nel fine settimana passato ed entrambe puntano a ripetersi: la squadra di Baschetti a Domagnano contro il Misano, quella di Valentini sul campo dello Young Santarcangelo. Ambedue i confronti si giocheranno domenica mattina: la formazione “A” sarà in campo alle 10:30 mentre quella “B” alle 10:00. Come per le ragazze Under 15 e i ragazzi Under 16, c’è la S.P.A.L. nell’agenda degli Under 13 Professionisti. La squadra di Mastini riceverà quella ferrarese domenica alle 11:00, a Fiorentino. Gli Under 14 Professionisti saranno invece di scena in casa del Sassuolo, dove cercheranno di sfruttare il grande entusiasmo derivante dalla ritrovata vittoria contro la Reggiana. I ragazzi di Vanni sfideranno i pari età neroverdi domenica alle 11:00. Anche le due formazioni degli Esordienti Provinciali, dopo l’ottimo debutto nella Fase Primaverile, sono a caccia di conferme. Entrambe giocheranno a Montegiardino, ma in giorni differenti. La squadra “A” sarà di scena domenica alle 10:30 contro il River Delfini; quella “B” venerdì alle 17:15 contro la Sanges.

SETTORE FUTSAL

Costretti ad incassare il secondo k.o. consecutivo gli Under 21 del futsal, superati ad Acquaviva, martedì sera, dal Russi. A metà del primo tempo l’acuto di Littera illude i ragazzi di Selva, che vengono ribaltati a cavallo del quarto d’ora della ripresa, quando giungono le due reti in rapidissima sequenza firmate da Tassone e Guerrini. La sconfitta costa ai giovani Titani l’allontanamento proprio del Russi, che in classifica si porta da +4 a +7.

