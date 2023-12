San Marino. Giovanili: un pari per gli Under 15 nazionali nel recupero dell’11° giornata

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Gli Under 15 recuperavano oggi la gara dell’11° giornata di campionato, a suo tempo rinviata per gli impegni concomitanti della Nazionale Under 15 nel Torneo di Sviluppo giocato a Cipro. La squadra di Magnani, padrona di casa a Dogana, va sotto nel punteggio poco oltre il quarto d’ora, quando il Fiorenzuola manda in rete Gandolfi. Il pareggio dei Titani arriva esattamente una frazione di gara dopo: è il 16’ del secondo tempo quando Ciacci trova il modo di infilare il portiere emiliano, scrivendo un 1-1 che, alla conferma del fischio finale, consente alla San Marino Academy di tornare a muovere la classifica dopo tre gare.

Campionato Under 15 Serie C, 11. giornata | San Marino Academy – Fiorenzuola 1-1

SAN MARINO ACADEMY

Bucci; Valentini (dal 76’ Balsimelli), Pala (dal 41’ Zavoli), Tombini, Stefani (dall’80+3’ Guidi), Giuccioli, Cika (dal 67’ Muccioli), Cervellini, Marra (dal 76’ Partisani), Ciacci, Raschi (dal 41’ Carloni)

A disposizione: Frisoni, Berardi, Forte

Allenatore: Matteo Magnani

FIORENZUOLA

Villani; Di Santo, Marino (dal 69’ Cepparulo), Pioli (dal 69’ Pantaleo), De Padova, Bandini, Bolognesi (dal 63’ Danini), Giuppi, Mazzuchelli (dal 46’ Manella), Meloni (dal 63’ Lonetti), Gandolfi (dal 46’ Gardini)

A disposizione: Gardoni, Colla, Bomi

Allenatore: Nicolò Araldi

Arbitro: Cristian Ballardini di Ravenna

Assistenti: Ashir Ajdinoski e Dario Capritta di Ravenna

Marcatori: 16’ Gandolfi, 66’ Ciacci

