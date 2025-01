San Marino. Giovanni Aliotta Presidente del Lions Club 2024-2025

Con la cerimonia del Passaggio dei Poteri si è concluso l’anno sociale Lions 2023-2024. Giovanni Aliotta, nuovo Presidente del Lions Club San Marino Undistricted per il 2024-2025, ha simbolicamente ricevuto il martello della presidenza da Pietro Falcioni, che ora assume il ruolo di Past President.

La serata è iniziata con la solenne cerimonia di ingresso nel Club di due nuovi soci, Licia Mariani e Marco Santi che hanno dichiarato fedeltà ai valori che da sempre ispirano le attività del Lions Club in tutto il mondo.

Il Presidente uscente, Pietro Falcioni, ha esposto le numerose iniziative intraprese dal Club nel corso del proprio mandato. Nell’anno sociale che si è appena concluso sono state portate avanti numerose iniziative anche in collaborazione con Club limitrofi ed è stato concretizzato il gemellaggio con il Lions Club di Fano. Sono stati invitati relatori di alto livello e sono stati effettuati diversi “service”.

Innanzitutto, è stata portata a termine l’acquisizione di un nuovo pulmino per la Federazione Sammarinese Sport Speciali. Il processo burocratico era stato avviato lo scorso anno sotto la presidenza di Silvano Di Mario e con il contributo economico della Fondazione Lions Club International. E’ stata donata in collaborazione con i Lions Club di Ravenna, Cervia, Cesenatico e Milano Marittima, una imbarcazione all’associazione di volontariato Marinando Ravenna destinata all’apprendimento della vela a persone con disabilità. Prosegue l’esperienza iniziata lo scorso anno degli scambi culturali Lions che vede anche quest’anno la partenza a breve di un ragazzo per gli Stati Uniti e la famiglia del ragazzo ospiterà contestualmente una ragazza tedesca. Sempre riguardo agli scambi giovanili il Lions Club San Marino Undistricted ha ospitato per un giorno ragazzi provenienti da tutto il mondo e ospiti del distretto 108 A mostrando loro le bellezze storiche, architettoniche e paesaggistiche della Città di San Marino. Tante altre sono state le iniziative benefiche in questo anno sociale, ma l’evento culmine è stata l’organizzazione del Trofeo Lions Club San Marino, un torneo di calcio a 5 con squadre che includono ragazzi degli Special Olympics il cui introito è stato devoluto alla Associazione Batticinque.

Numerosi sono stati i meeting organizzati in quest’anno sociale. La serata di apertura aveva visto ospite del Club il Comandante della Capitaneria di Porto di Rimini, il Capitano di Fregata Giorgia Capozzella che ha descritto l’estesa attività che la Capitaneria di Porto di Rimini svolge e ha condiviso una toccante esperienza che l’ha profondamente segnata durante il suo servizio a Santo Stefano, quando si trovava di turno durante il naufragio della Costa Concordia. E’ stato poi invitato il Generale Corrado Carattoni che ha tracciato un’ampia e interessante analisi delle istituzioni militari di San Marino e della loro storia. E’ stata poi chiamata a relazionale Carla Cifola, Area Leader Lions CA4K che comprende diversi Paesi del Mediterraneo tra cui San Marino, che ha sottolineato l’importanza di essere Lions e ha illustrato i progetti internazionali del Club. In seguito Omar Raimondi, Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del territorio, ha parlato di campi elettromagnetici e sistemi di comunicazione mobili a San Marino. In un’altra serata Verter Casali ha presentato una dettagliata relazione sul Palazzo Pubblico di San Marino. E’ poi stata la volta del Governatore del Distretto Lions 108 A Marco Candela che ha parlato della evoluzione dell’assistenza che il Lions fornisce nel mondo alle persone in situazioni precarie.

Infine quest’anno sociale ha visto la ripresa delle trasferte con visita alla casa natale di Guglielmo Marconi in collaborazione con il Club gemello Bologna Irnerio e visita alla città di Fano con il Club recentemente gemellato.

Pietro Falcioni ha ringraziato dapprima il Segretario uscente Fabrizio Castiglioni che lascia l’incarico dopo aver ricoperto con impegno questo ruolo per 12 anni. Ha poi espresso parole di encomio a tutti i membri del Consiglio Direttivo per averlo supportato in questo intenso anno sociale e a tutti i soci per il sostegno e la piena disponibilità per le numerose attività del Club. Ha infine concluso augurando al nuovo Presidente un anno ricco di soddisfazioni e di importanti attività a vantaggio della comunità sammarinese e di quella internazionale.

Ha poi preso la parola il nuovo Presidente Giovani Aliotta che ha ringraziato tutti i soci per la fiducia che gli è stata concessa e il Consiglio Direttivo che lo ha sostenuto e incoraggiato per la nuova carica. Un ringraziamento particolare ad Augusto Valentini che con spirito lionistico ha accettato di ricoprire l’importante ruolo di Segretario del Club. Giovanni Aliotta ha infine delineato il programma che intende portare avanti nella prospettiva di un ricambio generazionale da intraprendere nei prossimi anni.