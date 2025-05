San Marino. Giovedì 22 maggio al Concordia di Borgo Maggiore il film dedicato alla vita di Francesca Cabrini. Una pioniera nel campo della carità, ma anche del femminismo

Giovedì 22 maggio alle ore 21 presso il Cinema Concordia di Borgo Maggiore (RSM) la proiezione del film: FRANCESCA CABRINI che racconta la straordinaria vita di Santa Francesca Cabrini, una suora italiana nata nel 1850, che ha dedicato la sua vita ad aiutare gli immigrati italiani negli Stati Uniti. La trama segue il viaggio di questa donna coraggiosa e visionaria che, nonostante gli ostacoli, decide di lasciare l’Italia per portare conforto e assistenza alle migliaia di immigrati italiani in difficoltà a New York. La storia si concentra sui sacrifici e le sfide che Francesca deve affrontare nel tentativo di costruire scuole, ospedali e altre opere di assistenza per sostenere gli immigrati italiani che lottano contro discriminazioni, povertà e difficoltà linguistiche e culturali. Il film esplora anche il lato umano di Francesca Cabrini, mettendo in luce i suoi dubbi, le sue insicurezze e le difficoltà che incontra come donna in un’epoca in cui le donne avevano poche opportunità di agire in modo indipendente. Tuttavia si dimostra una leader instancabile, capace di sfidare l’autorità e di superare barriere sociali e culturali. Grazie alla sua determinazione, diventa una figura di riferimento per la comunità, ottenendo anche il riconoscimento del Papa e fondando le Missionary Sisters of the Sacred Heart of Jesus, un ordine religioso che continua tutt’oggi a operare in tutto il mondo. Il film si conclude mostrando l’eredità di questa grande donna, diventata la prima cittadina statunitense canonizzata dalla Chiesa Cattolica, lasciando un segno indelebile nella storia dell’immigrazione negli Stati Uniti.

Una pioniera nel campo della carità, ma anche del femminismo. È Francesca Cabrini, la santa patrona dei migranti, la prima cittadina statunitense a essere canonizzata (nel 1946 da Papa Pio XII), ritratta nell’omonimo film di Alejandro Monteverde – suoi “Bella” (2006), “Little Boy” (2015) e “Sound of Freedom. Il canto della libertà” (2023) –, che arriva nelle sale italiane dal 13 ottobre con Dominus Production. Un’opera che coniuga la biografia e il carisma della religiosa con il racconto cinematografico in stile kolossal di matrice storico-sociale. Protagonista Cristiana Dell’Anna, nota al grande pubblico per la serie “Gomorra” ma anche per il film di Mario Martone “Qui rido io” (2021); comprimari Giancarlo Giannini, Romana Maggiora Vergano, John Lithgow e Federico Ielapi. La produzione è targata Angel Studios, realtà legata al successo della serie Tv “The Chosen”, e al progetto ha collaborato anche la famiglia Bocelli: Veronica Berti Bocelli in veste di produttrice esecutiva, mentre Andrea Bocelli e la figlia Virginia sono interpreti della canzone “Dare to Be”. “Francesca Cabrini” si gioca tra una suggestiva messa in scena, temi di impegno civile e un racconto ispirazionale centrato sulla vita di una donna straordinaria.

Ad interpretare la religiosa educatrice e missionaria l’attrice Cristiana Dell’Anna ecco l’intervista:

https://www.youtube.com/watch?v=qp9KnAGbRGI

Proposto da Centro Sociale S. Andrea con la collaborazione degli Istituti Culturali e della Diocesi San Marino-Montefeltro

ingresso 5 euro

Per l’acquisto del biglietto on line: www.sanmarinocinema.sm

di persona alla biglietteria del Cinema a partire da trenta minuti prima della proiezione

Info 3371010902 e mail: csandrea@alice.sm