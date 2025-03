San Marino. Giovedì 5 settembre Fan Village della FSGC su Salute e Benessere

La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio organizzerà un Fan Village giovedì 5 settembre, dalle ore 16.30 alle 20:00, presso il Parcheggio Multieventi del San Marino Stadium. L’evento, organizzato in occasione della prima partita di UEFA Nations League della Nazionale Maggiore contro il Liechtenstein (che si disputerà alle 2045 dello stesso giorno), sarà incentrato sul tema “salute e benessere”, in linea con uno degli elementi della strategia di sostenibilità FSGC promossa da UEFA. Durante il Fan Village, saranno proposte diverse attività per ragazzi e adulti, tra cui: AREA 1: PERCORSO -Football Shoot: porta 2×3 con telo in PVC, dotato di fori di diverso diametro come bersagli. -Bin Shots: 3 barili disposti a piramide nei quali i ragazzi dovranno fare centro. -Calcio-tennis: 2 campi da 6 metri. -L’area verrà completata da alcune stazioni extra calcio curate da MOVE (realtà sammarinese di fitness) che organizzerà numerosi esercitazioni fisiche per tutte le età e molto divertenti. AREA 2: BENESSERE PSICO-FISICO (curata da Cooperativa in Volo) –Barbò guiderà i partecipanti nella realizzazione di ceramiche personalizzate. -Gaming: saranno presenti alcune postazioni con Play5 dove i ragazzi potranno giocare fra di loro e sfidare il nostro giocatore della Nazionale e-sports Giuseppe Taddei. L’area verrà curata della Cooperativa In Volo che cercherà di far comprendere a tutte le persone coinvolte come ci si possa divertire anche con i videogiochi, se utilizzati nel modo corretto, e quanto possano essere comunque utili anche alle persone alle prese con qualche difficoltà che la vita alle volte pone davanti a qualcuno. I collaboratori della Cooperativa saranno a disposizione di ragazzi e adulti per approfondire il tema e valutarne aspetti positivi e negativi. -CALCIO CAMMINATO: sarà possibile provare questa esperienza nei campi predisposti all’interno del Village. AREA 3: INTRATTENIMENTO E COINVOLGIMENTO -Saranno presenti i freestyler di Pop Street Soccer, con due campi per esibizioni, giochi e attività per tutti. -Truccabimbi Ivanna AREA 4: NUTRIZIONE -Vi sarà lo stand di Buonissimo per natura, vista la forte coerenza con il tema di giornata. Proporranno merenda e cena (fino alle 20) per le persone presenti.