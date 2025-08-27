San Marino, Giro del Monte 2025 al via il 6 settembre: podistica, trail e camminata sul circuito storico

Tutto pronto per la nuova edizione del Giro del Monte, storica podistica e camminata sul percorso cittadino di 7 km attorno al Monte Titano, che si terrà sabato 6 settembre 2025. L’evento, tra i più amati dagli sportivi sammarinesi, apre le iscrizioni online sul sito ufficiale www.tfsanmarino.com.

L’organizzazione dell’evento è a cura della Track&Field San Marino, con il supporto della Federazione Sammarinese Atletica Leggera e della Giunta di Castello di San Marino, insieme a sponsor e volontari che garantiscono il regolare svolgimento delle gare. Tra i partner figurano Cassa di Risparmio di San Marino, VW Reggini, MVP Sport, Montegiardino Miele, EnerGreen, Seriset, D’Antenna, L’Artistica, Fixing e RTV.

Programma dell’evento

Il Giro del Monte 2025 proporrà diverse competizioni, dal trail alle gare giovanili e speciali:

Skytrail Giro del Monte 9 km 450D+ (corsa su sterrato): ritrovo alle 15:45 e partenza alle 16:00 dal Piazzale Lo Stradone.

Gare giovanili e Special Olympics : ritrovo alle 16:00 in Piazza Sant’Agata , partenza alle 16:15.

Giro del Monte 7 km (podistica competitiva FIDAL, Corporate Run e camminata non competitiva): ritrovo alle 17:45 e partenza alle 18:00 dal Piazzale Lo Stradone.

Premiazioni: ore 19:00, Piazzale Lo Stradone.

Il percorso storico di 7 km attraversa le strade dei centri storici di San Marino città e Borgo Maggiore, patrimonio Unesco, con scorci verdi come la strada Sottomontana, e offre la possibilità di partecipare anche in squadre con la formula Corporate Run.

Il Giro del Monte nacque nel 1971, da una sfida tra amici sullo Stradone, e da allora è diventato appuntamento fisso nel calendario sportivo della Repubblica, celebrando sia la competitività sia la convivialità dello sport.

Per informazioni dettagliate, iscrizioni online e offerte speciali per il weekend a San Marino: www.tfsanmarino.com