San Marino. Giubileo della speranza 2025: giovedì 15 maggio la proiezione del docufilm “IL PAZZO DI DIO  La strada di Don Oreste Benzi”, Cinema Concordia di Borgo Maggiore

IL PROGETTO I CARE GIUBILEO DELLA SPERANZA 2025

PROSEGUE Giovedì 15 MAGGIO CON LA PROIEZIONE DEL DOCUFILM

IL PAZZO DI DIO La strada di Don Oreste Benzi

AL CINEMA CONCORDIA DI BORGO MAGGIORE (RSM)

Il Giubileo della speranza è anche l’occasione per approfondire la conoscenza personalità che hanno speso la loro vita condividendo il bisogno umano che incontravano, in particolare con l’attenzione agli ultimi della società. Facendo vedere come porre il proprio agire nelle mani della speranza questa rende possibile l’impossibile umanamente come Don Oreste Benzi

La speranza è quella descritta da Papa Francesco: «Speranza non è una parola vuota, o un nostro vago desiderio che le cose vadano per il meglio: la speranza è una certezza, perché è fondata sulla fedeltà di Dio alle sue promesse. E per questo si chiama virtù teologale: perché è infusa da Dio e ha Dio per garante. Non è una virtù passiva, che si limita ad attendere che le cose succedano.

È una virtù sommamente attiva che aiuta a farle succedere».

La vita di Don Oreste lo sta a testimoniare, questo è un messaggio importante per ognuno di noi.

L’appuntamento è per Giovedì 15 maggio ore 21 con il Docufilm IL PAZZO DI DIO La strada di Don Oreste Benzi

presso Cinema Concordia di Borgo Maggiore (RSM)

Con la testimonianza di Stefano Vitali dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII

Iniziativa inserita negli eventi del centenario della nascita di Don Oreste Benzi

Proposto da Centro Sociale S. Andrea e Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII

Con la collaborazione degli Istituti Culturali

e della Diocesi San Marino-Montefeltro

ingresso 5 euro

Per l’acquisto del biglietto on line: www.sanmarinocinema.sm

di persona alla biglietteria del Cinema a partire da trenta minuti prima della proiezione

Info 3371010902 e mail: csandrea@alice.sm

IL PAZZO DI DIO – LA STRADA DI DON ORESTE BENZI

Sinossi

Primi anni ’70: don Benzi è un sognatore visionario convinto di poter cambiare il mondo, ma nessuno gli dà credito. Con l’aiuto di un gruppo di volontari sgangherati realizza progetti e apre case di accoglienza in Italia e nel mondo. In particolare, negli anni ’90, don Oreste, nonostante le critiche e l’incredulità della politica e dei media, porta alla luce il dramma della prostituzione schiavizzata. Riuscirà a superare l’ipocrisia della gente accompagnando una ex prostituta malata di Aids allo scranno del Papa durante il Giubileo.

Regista: Kristian Gianfreda Genere: Documentario Durata: 62 min