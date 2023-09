San Marino. Giusto riconoscimento a Federico Bigi … di Paolo Forcellini

E’ così, dopo un acceso dibattito in Consiglio Grande e Generale, Lo Stradone è stato dedicato a Federico Bigi, come richiesto da un’istanza d’Arengo.

Come spesso accade molti consiglieri hanno partecipato alla discussione che, devo dire, inizialmente è stata pacifica e collaborativa ma poco dopo ha preso una piega agitata quando un membro dell’opposizione ha menzionato Rovereta, in particolare sottolineando il ruolo di Bigi prima, durante e dopo gli eventi noti come i ‘Fatti di Rovereta’, di cui tra pochi giorni si celebra il 65° anniversario.

Nel corso degli anni, strade, piazze, giardini e scalinate sono state dedicate a vari personaggi della politica e della cultura sammarinese attraverso molte istanze d’Arengo, ma questa discussione è stata una delle più divisive che io abbia mai ascoltato.

Purtroppo sembra che alcuni abbiano lasciato che l’appartenenza politica di Bigi influenzasse più di quanto avrebbe dovuto invece di concentrarsi sulla sua significativa opera istituzionale.

Ma va bene così! Rimane il rammarico che il Consiglio Grande e Generale, come in passate occasioni, non sia riuscito a raggiungere un consenso unanime ed allo stesso tempo, e ciò che mi fa particolarmente piacere, una maggioranza trasversale ha finalmente riconosciuto adeguatamente chi ha onorato e ha contribuito a elevare il prestigio della Repubblica sul piano internazionale. Il suo nome era Federico Bigi, ed ora lo ricorderemo ancora di più.

Paolo Forcellini – Lo Stradone