San Marino. Gli atleti del nuoto pinnato sammarinesi ottengono medaglie e buoni risultati al Trofeo della Ghirlandina

Dagli Esordienti arrivano ottimi risultati e numero podi: vittorie per Davide Zoffoli e Valentino Pacini nelle loro categorie, mentre secondo posto per Elisabetta Cortini e Aurora Albani. Terzo gradino del podio di Melissa Fabbri e Valentina Depalma, mentre Ludovica Gismani, Aurora Conti e Asia Marinelli entrano tutte nella Top 8. Nella staffetta formata da Pacini, Depalma, Zoffoli e Cortini quarta posizione, a pochi decimi dal bronzo.

Passando agli Agonisti, nell’Assoluto Federico Fabbri è fuori dal podio per pochi centesimi nei 100 metri pinne, mentre Camilla Sansovini, dopo un quarto posto nei 100m pinne, riesce a conquistare l’argento nei 50 pinne.

Le medaglie però non finisco qua perché in Terza Categoria doppia medaglia per Sofia Fratti, prima e terza nei 50 monopinna e 200 metri pinne. Vittoria anche per Maddalena Falcioni nei 50 pinne, mentre nei 50 metri apnea è quinta. Gli atleti sammarinesi riescono anche a migliorare i propri tempi: è il caso di Maria Bartolini, che nei 50 monopinna si migliora di due secondi; sesto posto per Aurora Toccaceli nei 200 metri che abbassa il crono di cinque secondi e stessa posizione anche per Alessandro Amici nei 50 e 100 metri pinne.

Dalla Seconda Categoria arriva l’oro di Elisabetta Brasey nei 100 metri pinne e un quinto posto nei 50. Lisa Bartolinidà il meglio di sé nei 100 pinne con il decimo tempo, che le vale il pass per i Campionati Italiani di categoria. Migliorano i propri personali anche Elena Laglia e Chiara Naso.

Medaglia di bronzo per Luigi Renzi nei 100 metri pinne, seguito da Alessandro Ceci in quarta posizione. Si qualifica agli Italiani anche Alessandro Bianchini, che migliora il suo crono di un secondo e mezzo nei 50 pinne, così come Valentino Santolini e Gioele Cremoni; Samuele Michelotti conclude ottavo nei 100 metri pinne.

Infine, nella prima categoria maschile Francesco Cicchetti conclude al nono posto dei 50 metri pinne e nel femminile Giulia Arlotti nei 100 metri abbassa il suo tempo di un secondo, seguita da Viola Pimazzoni. Nei Master ha gareggiato il tecnico Fabio Donati, che ha chiuso al quinto posto nei 100 metri pinne. Per la Domus San Marino sesto posto finale a squadre.